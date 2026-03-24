대기업 성과급이 끌어올린 평균치

서울 강남역에서 출근하는 시민들의 모습. 사진=한국경제신문

지난해 우리나라 상용근로자의 평균 연봉이 통계 작성 이래 처음으로 5000만 원 시대를 열었다. 하지만 대기업의 파격적인 성과급이 전체 평균을 견인한 결과여서, 대·중소기업 간 임금 격차는 더욱 벌어진 것으로 나타났다.한국경영자총협회가 발표한 ‘2025년 사업체 임금인상 특징 분석’ 보고서에 따르면, 지난해 상용근로자의 연 임금총액 평균은 전년 대비 2.94% 증가한 5061만 원을 기록했다. 2011년 통계 작성 이후 평균 연봉이 5000만 원을 넘긴 것은 이번이 처음이다.이번 연봉 상승의 핵심 동력은 기본급이 아닌 ‘성과급’이었다. 기본급을 포함한 정액 급여 인상률은 2.7%로 전년(3.2%)보다 오히려 낮아졌으나, 성과급과 상여금 등 특별급여 인상률이 4.3%로 급증하며 전체 수치를 끌어올렸다.특히 300인 이상 대기업의 임금 총액은 7396만 원으로 전년보다 3.9% 늘었다. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업종의 실적 호조에 따른 성과급 잔치가 큰 영향을 미쳤다. 대기업의 특별급여는 평균 1843만 원에 달했다.반면 300인 미만 중소기업의 연 임금총액은 4538만 원으로, 증가율이 2.5%에 그쳤다. 중소기업의 특별급여액은 평균 418만 원으로 대기업의 4분의 1에도 미치지 못했다. 정액 급여와 특별급여 인상률 모두 전년보다 둔화되면서 대기업과의 임금 양극화는 더욱 심화되는 양상이다.업종별 격차도 뚜렷했다. 금융·보험업의 평균 연봉은 9387만 원으로 전 업종 중 가장 높았으며, 숙박·음식점업은 3175만 원으로 가장 낮아 약 3배의 차이를 보였다.한편, 기업들의 체감 인건비 부담은 수치 이상으로 커진 것으로 분석됐다. 실제 근로시간이 반영된 시간당 임금은 2011년 대비 77.7% 증가해, 같은 기간 임금 총액 인상률(58.9%)을 크게 웃돌았다.경총 관계자는 “대기업과 특정 업종을 중심으로 임금 상승이 가파르게 진행되면서 임금 양극화 문제가 갈수록 심각해지고 있다”고 우려를 표했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com