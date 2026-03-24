BTS 컴백 쇼크? 하이브 주가 하락은 ‘과도한 반응’

21일 오후 서울 광화문광장에서 그룹 BTS 컴백 기념 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'이 열렸다. <한국온라인사진기자협회 공동취재단>

증권가 “본질적 가치 훼손 없다”

24일 하이브 주가는 전날의 폭락세를 뒤로하고 소폭 반등하며 숨 고르기에 들어갔다. BTS의 화려한 완전체 컴백 무대가 '인파 예측 실패'라는 논란에 휘말리며 전날 15% 넘게 급락했으나, 증권가에서는 이를 실질적인 가치 훼손이 아닌 '과도한 반응'에 따른 과매도 구간으로 진단했다.이날 유가증권시장에서 하이브는 전 거래일 대비 2500원(0.86%) 오른 29만3000원에 장을 마감했다. 전날 15% 이상 폭락하며 30만 원 선을 내준 뒤 나타난 저가 매수세 유입으로 풀이된다.장 중 한때 30만5500원까지 치솟으며 반등 폭을 키우기도 했으나, 기관이 29만 주가량을 쏟아내며 차익 실현에 나서자 상승 폭을 일부 반납했다. 개인투자자들은 이날 하루에만 3125억원 규모를 순매수하며 주가를 방어했다.전날 하이브 주가가 15.6% 급락한 배경에는 21일 서울 광화문에서 열린 BTS 컴백 공연의 '인파 논란'이 있었다. 당초 정부와 지자체는 최대 26만 명의 인파를 예상했으나, 실제 현장 인원은 하이브 추산 10.4만 명(정부 추산 4.2만 명)에 그치면서 시장에 실망 매물이 쏟아졌다.다만 이는 인기 하락이라기보다, 2만2000장의 무료 티켓 소지자 외에는 접근을 철저히 차단한 경찰의 과잉 통제로 인해 많은 팬이 현장 대신 온라인 시청을 택했기 때문이라는 분석이 뒤따랐다.증권가에서는 이번 주가 하락이 본질적인 펀더멘털과는 무관하다고 분석했다. 실제로 이번 신규 앨범은 초동 판매량 400만 장을 돌파하며 BTS 역대 최고 기록을 경신했고, 스포티파이 글로벌 차트에서 전곡 줄세우기에 성공하는 등 음원 성적은 최상위권을 유지하고 있다. 특히 광화문 공연 다시보기 영상이 넷플릭스 글로벌 1위를 기록하며 BTS라는 IP(지식재산권)의 글로벌 파급력이 여전함을 증명했다는 평가다.향후 전망은 낙관적이다. BTS는 3월 말 미국 NBC '지미 팰런쇼' 출연과 넷플릭스 다큐멘터리 공개를 통해 글로벌 바이럴을 이어갈 계획이다. 특히 4월 9일부터 내년 1분기까지 예정된 82회 규모의 월드투어 수익만 최소 2조2000억원 이상으로 추산된다.지인해 신한투자증권 애널리스트는 "현재 하이브의 PER(주가수익비율)은 29배까지 하락해 과매도 영역에 진입했다"며 "광화문 컴백 무대(와 관련된 인파 논란)는 이미 전일 주가에 충격으로 충분히 반영된 상태"라고 분석했다.이어 지 애널리스트는 앞으로는 스포티파이, 넷플릭스 등 음악과 영상 부문에서 글로벌 탑플레이어들과 협업해 활동 본격화가 시작될 것이라며, 2분기부터 월드투어 실적이 본격 반영되면 주가는 다시 안정을 찾을 것으로 내다봤다.정채희 기자 poof34@hankyung.com