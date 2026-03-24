LG화학 본사가 있는 LG트윈타워 전경. 사진=한국경제신문

국내 의결권 자문사 서스틴베스트가 LG화학 정기 주주총회를 앞두고 팰리서캐피털의 주주제안에 대해 전반적으로 찬성을 권고했다.특히 LG에너지솔루션 지분 유동화를 확대해 자사주 매입·소각 재원으로 활용하자는 방안을 핵심 기업가치 제고 수단으로 꼽았다.24일 서스틴베스트는 오는 31일 예정된 LG화학 주총 의안 분석 보고서에서 권고적 주주제안 도입, 선임독립이사 선임, 기업가치 제고 관련 안건에 대해 모두 찬성 의견을 밝혔다.권고적 주주제안 제도는 법적 구속력 없이도 주주가 기업가치 관련 사안을 공식 제기할 수 있어 경영진의 설명책임을 강화하는 장치로 분석됐다.선임독립이사 역시 이사회 견제 기능을 높이고 소수주주와의 소통 창구를 제도화하는 수단으로 제시됐다.기업가치 제고 측면에서는 NAV 할인율 관리 지표 도입과 경영진 보상체계 개편이 병행 제시됐다.특히 LG에너지솔루션 지분 유동화를 통한 주주환원은 주당지표 개선과 할인율 축소에 기여할 것으로 평가됐다.류호정 서스틴베스트 의안분석파트장은 "이번 주주제안은 회사의 전략적 의사결정을 제한하기보다 의사결정 과정의 투명성과 시장 정합성을 높이는 보완적 장치"라며 "경영의 유연성을 유지하면서도 주주 소통을 강화하는 것은 중장기적 기업가치 제고에 긍정적 신호가 될 것"이라고 평가했다.한편 지난 2월 23일 한국기업거버넌스포럼도 팰리서 측 주주제안을 지지한 바 있다.포럼은 "주주제안서와 관련 서한을 환영한다"며 "LG화학은 제안 전부를 주총 안건에 포함하고, LG는 이해관계 안건에서 의결권을 행사하지 말아야 한다"고 주장했다.이어 "LG화학의 경영 성과와 일반주주 대응은 매우 실망스럽다"며 주가 하락과 소통 부재를 지적했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com