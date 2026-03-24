㈜하빼엔한국위원회, BPJPH 정식 라이선스 보유 할랄 감독관 상주 운영

(주)하빼엔한국위원회가 인도네시아 할랄 관리 전문 인력인 할랄 감독관(Penyelia Halal, Supervisor)을 초청해 상주 운영을 시작했다. 특히 이번에 초청된 할랄 감독관은 인도네시아 할랄보장청(BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)의 정식 라이선스를 보유한 전문 인력으로, 제주 할랄 관광과 한국 제품 및 장소의 인도네시아 할랄 인증 추진에 도움이 될 것으로 보인다.하빼엔한국위원회는 이번 조치가 단발성 방문 점검이나 일회성 자문을 넘어, 한국 현장에 전담 인력이 상주하면서 상시 관리·점검·개선까지 수행하는 운영 모델이라는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 기존 첨부 문서에서도 이번 운영은 국내에서 처음으로 구현되는 상주형 할랄 관리 모델이며, 현장 중심의 지속적인 기준 관리 체계를 정착시키는 데 의미가 있다고 설명했다.할랄 감독관(Penyelia Halal)은 현장에서 할랄 기준과 내부 절차가 지속적으로 준수되도록 원재료, 공정, 위생, 보관, 교육, 기록관리 전반을 상시 감독하는 전문 인력이다. 특히 교차오염 예방과 표준운영절차(SOP) 점검·교육을 통해 현장 운영의 일관성을 확보하는 역할을 수행한다. 여기에 더해 인도네시아 할랄보장청(BPJPH)의 정식 라이선스를 보유하고 있다는 점은 해당 감독관의 전문성과 공신력을 보완하는 요소로 평가된다.위원회는 BPJPH 정식 라이선스를 갖춘 할랄 감독관이 국내에 상주함으로써, 제주 지역의 할랄 관광 기반 조성과 한국 기업의 인도네시아 할랄 인증 준비가 보다 체계적이고 효율적으로 이루어질 수 있을 것으로 보고 있다. 제주를 찾는 인도네시아 및 무슬림 관광객에게 보다 신뢰할 수 있는 할랄 환경을 제공할 수 있을 뿐 아니라, 식품, 외식, 화장품, 건강기능식품, 관광 서비스 등 다양한 분야에서 할랄 친화 운영 기반을 강화할 수 있다는 것이다.특히 이번 상주 운영은 인도네시아 할랄 인증을 준비하는 기업들의 비용 절감과 시간 단축에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 기존에는 인증 준비 과정에서 서류 미비, 공정 운영상 불일치, 원재료 검토 부족, 현장 관리 미흡 등으로 인해 보완 요청이 반복되거나 일정이 지연되는 사례가 있었다. 그러나 BPJPH 정식 라이선스를 보유한 할랄 감독관이 현장에서 직접 기준 충족 여부를 사전에 점검하고 즉시 보완할 수 있게 되면, 시행착오를 줄이고 인증 절차를 보다 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상된다.또한 상주형 감독 체계는 현장 담당자 변경, 공정 변동, 원료 대체 등 운영 과정에서 발생할 수 있는 리스크에도 즉시 대응할 수 있다는 특징이 있다. 첨부 문서에서도 외부 자문이나 일정 기간 방문 점검 중심의 방식과 달리, 상주형 감독은 운영 흐름 속에서 기준 이탈 요소를 빠르게 확인하고 시정할 수 있는 구조라고 설명하고 있다. 이를 통해 운영의 일관성을 높이고, 대외적으로는 관리 체계를 기반으로 할랄 관련 사업 운영에 영향을 미칠 수 있다는 평가다.하빼엔한국위원회 관계자는 "할랄은 작은 불일치가 전체 신뢰도에 영향을 줄 수 있는 만큼, 현장을 이해하고 인도네시아 할랄 제도에 정통한 전문 감독관의 상주 운영은 중요하다"며 "BPJPH 정식 라이선스를 보유한 할랄 감독관이 함께함으로써 제주 할랄 관광과 한국 제품 및 장소의 인도네시아 할랄 인증 준비에 도움이 될 것으로 본다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com