LG전자 베스트샵 서초본점, 새단장 오픈 기념 가전 세일 행사 실시
프리미엄 가전 매장 LG전자 베스트샵 서초본점에서 매장 새단장 오픈 기념 가전 세일 행사를 4월 1일부터 28일까지 실시한다.

LG전자 베스트샵 서초본점에서는 이번 행사를 통해 △행사 제품 특별 혜택 △웨딩 가전 특별 혜택 △신규/입주 이사 고객 특별 혜택 △고객 맞춤(소상공인·군공무원 등) 행사 △LG전자 구독 기획전 △다품목 구매혜택 △사은품 증정 등 다채로운 고객 맞춤형 프로모션을 전개한다.

먼저 행사제품 특별혜택을 통해 최신 가전을 특별한 조건으로 구입할 수 있는 기회를 제공한다.

또한, 신혼가전 및 혼수가전을 구입하는 신혼부부와 입주 예정 고객을 위한 전문 상담 및 특별혜택도 운영된다. 인근 신규 입주 단지 고객과 혼수 가전 구매 고객에게는 1:1 맞춤 컨설팅을 통해 라이프스타일에 최적화된 가전을 제안하며, 웨딩 및 입주 고객 전용 추가 특별 혜택을 지원한다.

이외에도 사업자등록증이 있는 소상공인 고객 및 군공무원 고객에게도 맞춤 혜택을 제공하고, 'LG전자 구독' 서비스 혜택도 풍성하다. 행사기간 중 구독 서비스 신청 시 가전 전문가의 정기적인 케어 서비스와 소모품 무상 교체는 물론, 계약 기간 내 무상 A/S(고객 과실 제외), 연계할인 특별혜택, 멤버십 판매 경로별 추가 적립 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

다품목 구매 고객을 위한 지원도 강화되었다. TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 25개 품목을 대상으로 여러 제품을 동시에 구매할 경우 특별혜택이 적용된다.

가전 구매 금액대별로 증정되는 사은품 라인업도 다양하다. 600만 원, 1,200만 원, 1,500만 원, 2,000만 원 등 구매 금액에 따라 인기 브랜드의 주방용품 세트 및 소형 가전 등을 원하는 제품으로 받을 수 있다.

매장 관계자는 "매장 새단장을 통해 고객들이 LG전자의 프리미엄 가전을 더욱 편안하게 체험할 수 있도록 공간을 재구성했고 다양한 혜택을 많이 준비했다"며, "특히 결혼가전 및 입주이사가전 구입을 고려하고 있다면 좋은 가전 구입 기회가 될 것"이라고 전했다.

LG전자 베스트샵 서초본점 가전 행사 관련 더 자세한 사항은 매장 방문 또는 문의를 통해 확인할 수 있다.

김혜인 기자 hyein51@hankyung.com