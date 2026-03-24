홈 한경BUSINESS [속보] 카타르, 한국 등에 LNG 장기계약 불가항력 선언 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603244160b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.24 23:08 수정2026.03.24 23:08 강홍민 기자 카타르, 한국 등에 LNG 장기계약 불가항력 선언강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 李대통령 "나라 망치는 악질 부동산 범죄, 꼭 뿌리 뽑겠다" 최윤범, 경영권 사수에도 긴장 지속…영풍·MBK, 이사회 장악력 확대 페인트값 최대 55% 뛴다…원자재 쇼크, 아파트·자동차·가전 덮친다 "주주들은 한숨만 쉬는데"…백종원, 작년 연봉이 무려 성인 플랫폼 온리팬스 키운 라드빈스키, 암 투병 끝 별세