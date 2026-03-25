홈 한경BUSINESS [속보] "미-이란 한 달 휴전 곧 발표" 이스라엘 매체 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603254389b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.25 07:40 수정2026.03.25 07:40 강홍민 기자 연합뉴스"미-이란 한 달 휴전 곧 발표" 이스라엘 매체강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “112조 원 잭팟” 스페이스X 상장 시동 현대큐밍, 종합 가전 케어 서비스 출시 토탈 홈케어 영역 확장 [속보]"트럼프, 미국 최정예 82공수사단 선발대 1000명 중동 투입 승인" 서울대 AI 미디어콘텐츠실 X 호랑코퍼레이션, AI 미디어 산업 혁신 및 글로벌 인재 양성 위한 협력 몸집 줄이는 카카오...핵심 계열사 '카겜'까지 매각