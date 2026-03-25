대기업 역시 다르네…평균 연봉 1억 넘었다

최고 연봉자 평균 보수 21억8천만원...연봉 격차 20.7배→21.2배로 확대

국내 주요 대기업에서 직원 평균 연봉이 처음으로 1억원을 넘어선 것으로 나타났다.25일 기업분석연구소 리더스인덱스가 매출 기준 상위 500대 기업 중 비교 가능한 211개사를 분석한 결과, 지난해 직원 실질 평균 연봉은 1억280만원으로 전년 대비 5.2% 증가했다.반면 최고 연봉자 평균 보수는 21억8천만원으로 7.6% 늘어나며 연봉 격차는 20.7배에서 21.2배로 확대됐다.업종별로는 유통업의 격차가 가장 컸다.유통업은 최고 연봉자가 평균 25억3646만원으로 전년보다 20.1% 증가한 반면, 직원 평균 연봉은 6447만원 수준에 그쳐 격차가 39.3배에 달했다. 식음료(34.2배), 지주(29.3배), IT·전기전자(28.5배) 등도 격차가 큰 업종으로 나타났다.반면 금융권은 상대적으로 격차가 작았다. 은행업의 경우 직원 평균 연봉이 5.9% 증가한 1억1828만원을 기록했지만, 최고 연봉자 보수는 1.7% 늘어난 9억8686만원으로 격차가 8.7배에서 8.3배로 축소됐다.보험(11.1배)과 여신금융(11.2배) 등도 비교적 격차가 낮은 수준을 보였다.개별 기업 기준으로는 HS효성에서 조현상 부회장이 73억5천만원을 수령한 반면, 직원 평균 연봉은 4640만원에 그쳐 158.4배로 가장 큰 차이를 보였다.이어 효성에서는 조현준 회장(101억9900만원)이 직원 평균 연봉(8630만원)보다 118.2배 높은 보수를 수령했다. 계열사 보수를 합산하면 조 회장의 연봉은 총 157억3500만원에 달한다.이마트에서는 정용진 신세계그룹 회장(58억5천만원)과 직원 평균 연봉(5103만원) 간 격차가 114.6배였다.개인 보수 기준으로는 김승연 한화그룹 회장이 248억4100만원으로 가장 많았고, 이재현 CJ그룹 회장(177억4300만원)과 정의선 현대차그룹 회장(174억6100만원)이 뒤를 이었다.직원 평균 연봉은 금융·증권업에서 높은 수준을 보였다.한국투자증권이 1억8174만원으로 1위를 기록했으며, SK하이닉스(1억8076만원), NH투자증권(1억7851만원), KB금융(1억7398만원), 삼성증권(1억6452만원) 등이 뒤를 이었다.리더스인덱스는 "대기업 실적 개선으로 직원 보수는 증가했지만, 최고경영진 보수 증가 폭이 더 커지면서 연봉 격차가 확대된 것으로 분석된다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com