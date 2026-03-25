SK하이닉스, 미국 ADR 상장 착수

'올해 상장 목표'…글로벌 영토 확장

최태원 SK그룹 회장. 사진=한국경제신문

SK하이닉스가 미국 증시 상장 절차에 본격 돌입했다. 세계 최대 자본시장인 미국에서 주식예탁증서(ADR)를 발행해 글로벌 투자 저변을 넓히고 자금 조달력을 극대화하겠다는 포석이다.25일 SK하이닉스는 미국 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 지난 24일 비공개로 제출했다고 밝혔다.SK하이닉스는 올해 안으로 상장을 마무리한다는 목표다. 다만, 구체적인 공모 규모와 방식, 상세 일정 등은 아직 확정되지 않았으며, 향후 SEC의 심사 결과와 글로벌 시장 상황, 수요예측 결과 등을 종합적으로 고려해 최종 상장 여부를 결정할 방침이다.ADR(American Depositary Receipt)은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 대체 증권이다. SK하이닉스가 ADR 상장에 성공하면 글로벌 투자자들의 접근성이 획기적으로 개선되어 해외 자본 유입이 가속화될 것으로 기대된다.업계에서는 이번 결정을 SK하이닉스의 글로벌 위상 강화 전략의 일환으로 보고 있다. 반도체 패권 경쟁이 치열해지는 가운데, 미국 시장에서 직접 자금을 조달함으로써 미래 투자 재원을 확보하고 글로벌 투자자들과의 접점을 넓히겠다는 의도로 풀이된다.SK하이닉스 관계자는 "향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시를 통해 상세 내용을 밝힐 예정"이라고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com