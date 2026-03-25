비규제 지역 찾아 떠난다... 수도권 비규제 지역 부동산 거래 상승

- 10.15 대책 이후 수도권 부동산, 비규제 지역 중심으로 청약 흥행

- 힐스테이트 수원파크포레, 비규제 지역 풍선효과로 연일 관심 이어져

지난해 발표된 '10.15 주택시장 안정화 대책' 이후, 비규제 지역으로의 수요 쏠림이 계속되고 있는 것으로 나타났다. 실제 규제 지역은 거래가 급감한 반면, 비규제 지역은 거래가 늘고 청약에서도 호성적이 이어지면서 상반된 분위기를 나타내고 있다.부동산R114 자료에 따르면, 25개 자치구 전부가 규제지역으로 묶인 서울 아파트 매매 거래량은 대책 전 3개월(2025년 8월~10월) 월 평균 7,330건에서 대책 후 3개월(2025년 11월~2026년 1월) 평균 5,070건으로 30.83%(2,260건) 감소했다.경기도 역시 ▲과천시(-79.41%) ▲하남시(-59.15%) ▲성남시 분당구(-58.77%) ▲안양시 동안구(-46.18%) ▲광명시(-44.82%) 등 규제 지역 12곳 모두 거래량이 줄은 것으로 집계됐다.반면, 비규제 지역은 같은 기간 거래량이 오르는 모습을 보였다. 구리시가 236건에서 419건으로 77.93%가 늘어 가장 큰 폭의 증가율을 기록했고 ▲군포시(+69.52%), 용인시 기흥구(+58.3%) ▲인천시 연수구(+48.2%) ▲화성시(+47.61%) ▲수원시 권선구(+2.14%) 등 대부분의 비규제 지역에서 매매 거래량이 늘었다.이뿐만 아니다. 비규제 지역에서는 청약 흥행도 이어지고 있다. 대표적으로 비규제 지역인 부천시에서 공급한 '쌍용 더 플래티넘 온수역'은 1순위 청약 결과 평균 12.08대 1의 경쟁률을 기록하며 전 타입의 1순위를 마감했다.한 업계관계자는 "상대적으로 대출, 세금, 청약 등 여러 측면에서 진입 장벽이 낮은 비규제 지역으로 수요가 빠르게 옮겨가고 있다"며 "특히 서울을 중심으로 하는 규제 지역의 가격이 계속된 상승세를 보이고 있어, 가격 부담까지 더해져 실수요자층의 유입이 계속되는 모습"이라고 설명했다.이러한 흐름 속 수원시에서는 유일의 비규제 지역인 권선구에 대한 관심이 집중되고 있다. 일례로 권선구에서 준공 후 특별분양을 진행 중인 '힐스테이트 수원파크포레'는 연일 수요층의 문의가 이어지고 있는 것으로 알려졌다.단지 관계자는 "특히 이번 특별 분양은 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택이 가능해 초기 자금 부담을 크게 낮췄다는 점에서도 호응이 높게 이어지고 있다"며 "또 전 세대에 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 옵션을 기본 제공해 만족도가 높다"고 전했다.힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모로 조성됐으며, 차별화된 문주 설계를 적용해 상징성을 높인 것이 특징이다. 또한 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했고, 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다. (타입별 상이)단지는 조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다. 또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 했다.한편 힐스테이트 수원파크포레는 입지 여건도 우수하다는 평가다. 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있으며, 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 또 신설 예정인 '신분당선 구운역(가칭)'과도 가깝다.이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있다.힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 '힐스테이트 수원파크포레' 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com