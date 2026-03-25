풍부한 일자리에 젊은 도시 거듭난 청주시, '청주 푸르지오 씨엘리체' 4월 분양

청주시 아파트 매매가 11주 연속 상승세, 신규 분양 단지도 조기 완판 이어져

청주시 부동산 시장에 활황세가 이어지고 있다. 매매 시장에서는 지난해 이후 한 차례의 하락 없이 오름세가 지속되고 있으며, 분양 시장에서도 주요 단지마다 수요가 집중되며 전반적인 시장 열기가 한층 고조되는 모습이다.한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 청주시 아파트 매매가격지수는 지난해 12월 넷째 주(99.77) 상승 전환을 기점으로 올해 3월 둘째 주(100.2)까지 11주 연속 상승세를 기록했다. 이달 들어서는 '청주테크노폴리스지웰' 전용 84㎡(5억3,000만원), '가경자이' 전용 99㎡(5억7500만원), '더샵청주센트럴' 전용 59㎡(4억2,800만원) 등 주요 단지들이 잇따라 신고가를 경신하며 신축 아파트를 중심으로 한 가격 상승 흐름이 더욱 뚜렷해지고 있다. 또한 국토교통부 자료에 따르면 준공 후 미분양 가구 수는 단 4가구에 불과해 사실상 '제로 미분양' 수준을 보이고 있다.청약 시장 역시 강한 수요를 입증하고 있다. 지난해 공급된 5개 단지(국민주택 제외) 가운데 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크', '청주 센텀 푸르지오 자이' 등 4개 단지가 조기 완판에 성공하며 청주 분양 시장의 높은 경쟁력을 확인시켰다.이 같은 부동산 시장의 활기는 청주 산업의 성공적인 구조적 변화에 기인한다. 청주 일반산업단지와 청주 테크노폴리스, 오송 생명과학 단지 등 다수의 주요 산업 단지들이 위치한다. 이들 산단에는 반도체, 2차전지, 바이오 등 첨단 산업을 주도하는 SK하이닉스, LG화학, 유한양행, 대웅제약 등 국내 기업들이 입주해 있으며, 셀트리온을 비롯한 다수의 기업들이 신규 투자를 진행하는 등 산업 기반은 더욱 확대되고 있다.이에 따라 청주시의 인구 규모는 최근 10년간 꾸준한 상승 흐름을 이어가고 있다. 2016년 말 이후 올해 2월까지 약 2만1,432명이 순증하며, 총 인구는 85만6,629명에 이르렀다. 특히 올해 1월 기준으로는 20·30세대 비중이 약 26%를 차지해 지방 평균(21%)을 상회하는 것으로 나타났으며, 이는 소비력과 활동성이 높은 젊은 인구층이 두텁게 형성된 도시 구조로 평가된다.업계 관계자는 "청주시의 경우 지방 도시 중에서도 산업 구조 재편이 성공적으로 이뤄진 대표적인 지역으로, 양질의 일자리 확대와 함께 인구 증가, 경제활동이 활발한 20~40대 중심의 인구 구조가 함께 형성됐다"며, "이 같은 기반 위에서 매매가 상승과 분양 시장 호조가 함께 이어지는, 지방에서는 보기 드문 선순환 구조가 형성되고 있다"고 말했다.이 같은 흐름 속에서 대우건설이 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지에 '청주 푸르지오 씨엘리체'를 4월 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡ 총 1,351세대 규모로 조성된다.단지는 신도심의 쾌적한 주거 환경과 완성형 인프라를 갖춘 분평 1지구의 생활 인프라를 모두 누릴 수 있는 주거 환경을 자랑한다. 이마트 청주점과 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점 등 대형 유통시설이 가까우며 다양한 상업시설이 밀집한 분평동 상권을 편리하게 이용할 수 있다. 충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 인접해 있다.직주근접성도 강점이다. 청주의 핵심 간선도로인 제1·2·3순환로가 가까워 청주일반산업단지와 청주테크노폴리스 산업단지, 오송생명과학단지, 오창과학단지 등 주요 산업단지로 차량 약 20분대 이동이 가능하다. 또한 인근에 청주지방합동청사와 충청북도교육청, 청주지방법원, 청주지방검찰청 등 다수의 공공기관도 위치한다.교육환경도 뛰어나다. 청주 선호 학군으로 꼽히는 남성초등학교와 남성중학교, 충북고등학교를 도보로 통학할 수 있으며 청주서원도서관과 청주시립도서관, 분평동 학원가도 가까워 학령기 자녀를 둔 30~40대 수요자들의 관심이 이어질 전망이다.높은 수준의 상품성도 갖춘다. 단지는 넓은 동간 거리를 확보해 일조와 개방감을 높였으며 세대당 약 1.7대 수준의 주차 공간을 마련했다. 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 계획해 단지 내 산책로와 휴식 공간도 함께 조성될 예정이다.대형 커뮤니티 시설도 마련된다. 25m 길이의 실내 수영장을 비롯해 사우나와 피트니스센터, 골프연습장, 그리너리 카페 등이 조성될 예정이다. 일부 커뮤니티 시설은 선큰(Sunken) 구조로 설계해 자연 채광과 개방감을 확보할 계획이다.미래가치도 기대된다. 현재 청주 동남권에는 단지가 조성되는 분평·미평지구 도시개발 사업을 비롯해 인근으로 약 1만 5,000여 가구 규모의 동남지구, 약 3,750가구 규모의 방서지구, 9,000가구 규모의 분평2지구가 개발을 진행 또는 추진 중으로 총 3만 가구 이상의 청주의 신흥주거타운으로 가듭날 채비를 마쳤다. 단지는 새 주거벨트의 맨 앞자리에 위치해 프리미엄을 가장 먼저 누릴 수 있을 전망이다.한편 '청주 푸르지오 씨엘리체' 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com