사진=연합뉴스

일론 머스크의 항공우주 기업 스페이스X가 마침내 상장 절차의 첫 단추를 끼운다.올해 기업공개(이하 IPO) 시장의 ‘최대어’를 넘어 역대 최대 규모의 자금조달 기록을 갈아치울 것으로 전망된다.24일(현지시간)로이터통신과 IT 전문매체 디인포메이션에 따르면 스페이스X는 이르면 이번 주 후반 또는 다음 주 중 규제 당국에 상장을 위한 투자 설명서를 제출할 예정이다.이는 IPO 진행을 위한 필수적인 첫 단계로 이후 당국 심사와 로드쇼를 거쳐 공모가를 확정하고 증시에 입성하게 된다.이번 상장을 통해 스페이스X가 조달하려는 자금 규노는 무려 750억 달러(111조 9675억 원)에 달한다.이는 지난 2019년 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코가 세웠던 역대 최대 기록인 290억 달러를 두배 이상 훌쩍 넘는 수치다.현재 스페이스X의 기업가치는 1조2500억 달러로 평가됐으며 상장 직전 최종 가치는 이보다 더 높아질 가능성도 크다.스페이스X는 위성 기반 인터넷 사업 ‘스타링크’와 대형 우주선 스타십 사업 등을 진행하고 있으며 최근 머스크가 이끌던 인공지능 스타트업 xAI까지 인수해 몸집을 키웠다.성공적으로 스페이스X가 IPO를 마칠 경우 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 함께 세계에서 가장 기업가치가 높은 상장 기업 중 하나로 이름을 올리게 된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com