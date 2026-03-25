홈 한경BUSINESS [속보]SK하이닉스 "100조 이상 순현금 확보 목표" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603255402b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.25 11:07 수정2026.03.25 11:07 강홍민 기자 한경DBSK하이닉스 "100조 이상 순현금 확보 목표"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “위험 무릅쓴 노고에 감사” 이재용 회장 통 큰 격려 자담치킨, 신메뉴 '뿌슐랭' 출시 기념 'AI 숏필름 페스티벌' 개최 "지자체 124곳 중 119곳 인구 부풀려 예산 설계"···'거품정책' 경고 “지방 상권 살리기”…중기부, 매년 창업 1만명·기업 1천곳 육성 배동현 회장, 김윤지 선수 등 장애인노르딕스키 국가대표 선수단에게 포상금 수여