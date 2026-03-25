고영훈 금호석유화학 중앙연구소장, 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장, 배창득 비이아이 대표. 사진=금호석유화학

금호석유화학은 25일 포스코퓨처엠, 비이아이(BEI)와 차세대 배터리 기술 협력을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.협약식에는 고영훈 금호석유화학 중앙연구소장, 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장, 배창득 비이아이 대표가 참석했다.이번 협약은 '무음극 리튬메탈 배터리(AFLMB)' 기술 개발과 사업화를 위한 전략적 협력을 핵심으로 한다.AFLMB는 기존 배터리에서 음극 저장 공간을 제거한 구조로, 불필요한 부피와 무게를 줄이고 에너지 밀도를 높일 수 있는 차세대 배터리로 평가된다.금호석유화학이 생산하는 탄소나노튜브(CNT)는 전기적·열적 특성이 우수해 전극 내부 저항을 낮추고, 무음극 구조의 구리 집전체에서 리튬 이온의 균일한 전착을 유도하는 소재로 평가받는다.이에 따라 배터리 성능 안정성과 수명 향상에 기여할 수 있는 핵심 소재로 꼽힌다.3사는 금호석유화학의 CNT, 포스코퓨처엠의 양극재, 비이아이의 무음극 셀 설계 기술을 결합해 고성능 배터리 생태계를 구축할 계획이다.이를 통해 전기차, 로봇, 도심항공교통(UAM), 드론, 전동공구 등 고성능 배터리 수요에 대응한다는 전략이다.백종훈 금호석유화학 대표는 "금호석유화학의 CNT제품이 차세대 배터리의 한계를 돌파하는 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있게 노력할 것"이라며, "앞으로도 첨단소재 포트폴리오를 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com