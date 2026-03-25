3월 24일(현지 시간) LIG넥스원과 팔란티어가 미국 캘리포니아주 팔로알토 팔란티어 사무소에서 '통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 체결행사를 마친 신익현 LIG넥스원 대표이사와 라이언 테일러 팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO)가 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 미국 AI 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스와 아랍에미리트(UAE) 통합방위 솔루션 고도화를 위해 협력에 나섰다.양사는 24일(현지 시간) 미국 캘리포니아 팔로알토에 위치한 팔란티어 본사에서 '통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.체결식에는 신익현 LIG넥스원 대표와 라이언 테일러 팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO) 등이 참석했다.이번 협약은 저고도부터 고고도까지 대응 가능한 통합방공망과 임무별 무인 플랫폼 개발을 핵심으로 한다.LIG넥스원이 축적한 체계종합 기술에 팔란티어의 데이터 분석·운영 소프트웨어를 결합해 미래전장 대응 역량을 강화한다는 구상이다.양사는 이미 2024년부터 하드웨어와 소프트웨어 통합 기반 차세대 솔루션 개발을 추진해왔다.이번 MOU를 계기로 UAE를 포함한 글로벌 시장에서 방위력 고도화 수요에 대응하며 수출 확대도 기대된다.신익현 LIG넥스원 대표는 "LIG넥스원은 정밀 유도무기, 무인체계, 감시정찰 등을 아우르는 종합 솔루션을 기반으로 대한민국 및 수출 국가 방위력의 첨단화·고도화에 기여하기 위해 노력해왔다"며 "팔란티어와의 협력 확대가 국방R&D 역량을 강화하며 글로벌 경쟁력을 한층 높이는 결과로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com