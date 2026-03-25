사진=인크루트

HR테크 기업 인크루트가 취업 준비생을 위한 모의 입사 지원 솔루션 '인크루트 모의평가'를 출시했다고 25일 밝혔다.인크루트 모의평가는 4100개 주요 기업과 63만명(2025년 기준)의 지원자가 활용한 인크루트의 채용관리솔루션을 기반으로 개발됐다.실제 기업 채용 전형을 그대로 재현한 것이 특징으로, AI 코칭 리포트를 통해 평가를 넘어 취업 역량 개선까지 지원한다.이용자는 인크루트 전문가들이 설계한 가상 대기업 '무한그룹'과 공공기관 '무한공사' 채용 홈페이지에서 희망 직무 공고를 선택해 실제와 유사한 환경에서 지원 절차를 경험할 수 있다.각 가상 기업의 인재상과 평가 기준도 현실에 맞춰 설계돼 사전 적응도를 높였다.모의평가는 서류·필기·면접 등 3단계로 진행된다. 서류전형에서는 지원서를 종합 평가하고, 필기전형은 기업 인적성검사를 기반으로 구성됐다.면접전형은 AI 영상면접 방식으로, 실제 채용 플랫폼과 유사한 환경에서 질문에 응답하는 구조다.핵심은 AI 리포트다. 기업 정보, 채용 공고, 지원서, 면접 영상 등을 종합 분석해 단계별 합격 여부를 예측하고, 평가 결과 상세 분석과 불합격 원인 진단, 보완 전략을 제시한다.지원서 기반 예상 면접 질문과 객관적 피드백도 제공해 실질적인 개선 방향을 제시한다.각 전형 종료 후 제공되는 종합 리포트에는 지원자의 현재 수준과 약점 보완 전략이 포함된다.단순 첨삭이나 모의고사와 달리 탈락 원인과 개선 방안을 구체적으로 제시하는 점이 차별화 요소다.해당 서비스는 '제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회'와 '국군장병취업박람회' 등 주요 채용박람회에서도 제공될 예정이다.서미영 인크루트 대표는 "'인크루트 모의평가'는 인크루트가 채용 시장에서 축적한 데이터와 노하우를 집약해, 처음 취업 시장에 뛰어드는 취업 준비생들이 기업의 채용 전형 과정을 미리 체험하고 합격 가능성을 높일 수 있도록 했다"며 "올해 인크루트는 모의평가를 중심으로 구직자의 취업 활동을 돕는 다양한 신규 서비스를 출시할 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com