3월 25일 서울 강남구 영풍빌딩에서 (주)영풍 제75기 정기주주총회가 진행되고 있다. 사진=영풍

영풍이 25일 서울 강남구 영풍빌딩에서 제75기 정기 주주총회를 열고 회사 측이 상정한 안건을 모두 가결했다고 밝혔다.반면 소수주주인 KZ정밀이 제안한 안건은 전부 부결됐다. KZ정밀은 최윤범 고려아연 회장 측 우군으로 분류된다.이날 주총에서는 제75기 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등이 처리됐다.특히 이사회 전문성과 독립성 강화를 위한 정관 변경안과 이사 선임안이 주주들의 높은 지지를 받아 통과됐다.회사 측은 상법 개정 취지를 반영해 '독립이사' 명칭을 정관에 명시하고, 이사 임기 조정을 통해 중장기 경영 기반을 강화했다.아울러 분리 선출 감사위원을 2인으로 확대해 이사회 견제 기능도 보완했다고 밝혔다.이사진에는 권홍운 사내이사를 비롯해 박정옥·최창원·허성관 사외이사가 선임됐다.전영준·허성관 사외이사는 감사위원을 겸임하며, 박정옥 이사도 감사위원으로 합류해 내부 통제와 리스크 관리 기능이 강화될 전망이다.반면 KZ정밀이 제안한 현물배당 및 분기배당 도입 안건은 모두 부결됐다.영풍 관계자는 "이번 주주총회 결과는 회사의 경영 안정성을 유지하고 지배구조를 투명하게 개선하려는 이사회의 의지에 주주들이 신뢰를 보내준 것"이라며 "새롭게 구성된 이사회를 중심으로 환경 규제 이행과 사회공헌 등 ESG 경영을 강화하고, 지속 가능한 성장을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com