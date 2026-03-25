한화오션이 건조한 초대형 원유운반선. 사진=한화오션

한화오션이 미국·이란 전쟁 등의 여파로 발주가 급증하고 있는 액화천연가스(LNG) 운반선과 초대형 원유운반선(VLCC)을 대거 수주했다.한화오션은 아프리카 지역 선주로부터 LNG 운반선 2척, 오세아니아 지역 선주로부터 VLCC 3척 등 총 5척을 약 1조3450억원에 수주했다고 25일 공시했다.VLCC 시장은 최근 글로벌 선단의 고령화가 빠르게 진행되면서 노후 선박의 단계적 퇴출이 불가피한 상황이다.이에 따라 신조 발주 수요는 구조적으로 지속될 가능성이 높다는 것이 조선업계의 분석이다.특히 최근 미국의 이란공습에 따른 호르무즈 해협 봉쇄로 VLCC 운임이 반등하고 있어 이러한 지정학적 불확실성은 선주들의 투자 결정을 앞당기는 요인으로 작용하고 있다고 한화오션은 설명했다.LNG 운반선도 미국을 중심으로 2028년 이후 다수의 LNG 터미널 개발 프로젝트가 예정되어 있어 중장기적으로 견조한 수요 증가가 기대된다.한화오션은 이러한 시장 환경에 맞춰 고부가가치 대형선 중심의 선별 수주 전략을 지속해 시장 변동성에도 유연하게 대응한다는 방침이다.한편, 한화오션은 올해 현재까지 VLCC 6척, LNG 운반선 4척, WTIV(풍력발전기 설치선) 1척 등 총 11척, 23억2000만달러 규모의 수주 실적을 기록하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com