지드래곤, 또 대박 조짐...도대체 뭐길래?

가수 지드래곤(G-DRAGON)이 팬들에게 선물해 화제를 모았던 일명 ‘지드래곤 호두과자’가 정식 출시를 앞두고 온·오프라인을 뜨겁게 달구고 있다.25일 중고거래 플랫폼과 SNS상에는 "지드래곤 호두과자 대신 줄 서서 구매해 드립니다", "오픈런 대리 구매 구해요" 등 출시 전부터 구매 대행을 요청하는 게시물이 쏟아지고 있다. 제품이 정식 판매되기도 전에 ‘선(先) 프리미엄’ 조짐까지 보이며 지드래곤의 막강한 파급력을 입증하고 있다.해당 제품은 지난달 열린 지드래곤의 단독 팬미팅 현장에서 처음 등장했다. 당시 지드래곤은 추운 날씨에 대기하는 팬들을 위해 자신의 브랜드 ‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’의 상징인 데이지 꽃 모양이 새겨진 호두과자를 무료로 나눠주어 큰 감동을 안겼다. 이후 팬들 사이에서 정식 출시 요청이 빗발치며 이번 프로젝트가 성사됐다.이번 출시는 F&B 기업 FG의 ‘부창제과’와 지드래곤이 설립한 공익재단 ‘저스피스(JUSPEACE)’가 함께 진행하는 ‘LOVE&PEACE(러브 앤 피스)’ 프로젝트의 일환이다. 단순한 팝업 행사를 넘어, 판매 수익금 일부를 재단에 기부해 사회적 가치를 실현한다는 취지다.‘지드래곤 호두과자’는 오는 26일부터 내달 5일까지 신세계백화점 강남점에서 단독으로 판매된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com