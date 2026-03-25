- 로열파크씨티, 브랜드가치 평가지수(BSTI), 하이엔드 주거 브랜드 1위 차지

- 자연과 문화가 공존하는 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시 조성

- 국내 하이엔드 주거 브랜드 최초, 준공 후에도 프리미엄 서비스 운영 및 제공

<하이엔드 주거 브랜드 1위 차지한 신검단 로열파크씨티 I 수영장 실제 사진 / DK아시아>

<김정모 DK아시아 회장 / DK아시아>

국내 3대 부동산개발회사 DK아시아는 대한민국 최초 프리미엄 리조트 주거 브랜드 '로열파크씨티(Royal Park City)'가 대한민국 하이엔드 주거 부문에서 1위를 기록했다고 밝혔다.이달 23일 기준 브랜드가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 발표한 브랜드가치 평가지수(BSTI, Brand Stock Top Index)에 따르면 로열파크씨티는 하이엔드 주거 부문에서 826.2점을 기록하며 1위에 올랐다. 브랜드가치 평가지수(BSTI)는 브랜드스탁이 230개 산업군과 1,000여 개 기업 브랜드를 대상으로 주가(70%)와 소비자 조사(30%)를 반영해 산출하는 지수로 기업의 브랜드가치를 종합적으로 평가하는 대표적인 지표다.DK아시아의 로열파크씨티의 뒤를 이어 현대건설의 '디에이치'가 783.1점으로 2위, 롯데건설의 '르엘'이 781.3점으로 3위를 기록하며 하이엔드 주거 브랜드 '빅3'를 형성했다. 이어 DL이앤씨의 '아크로', 대우건설의 '푸르지오 써밋', 포스코이앤씨의 '오티에르', 두산에너빌리티의 '트리마제·위브더제니스', SK에코플랜트의 '드파인'이 뒤를 이었다. 특히 건설사가 아닌 부동산 개발회사가 독자적으로 론칭 한 브랜드가 하이엔드 주거 브랜드 부문 정상을 차지한 것은 국내 최초이자 유일하다.DK아시아는 단순한 고급 아파트 공급을 넘어 대한민국 최초 '프리미엄 리조트 도시'라는 새로운 주거 개념을 제시하며 하이엔드 주거 시장에서 차별화를 시도해 왔다. 특히 국내 최초로 '5세대 하이엔드 아파트' 개념을 도입하고 현장에 남아 6성급 호텔·리조트 수준의 프리미엄 서비스 운영을 주거 시스템에 접목한 것이 특징이다.이를 위해 DK아시아는 별도의 전문 운영조직을 구축하고 직접 재원을 투입해 국내 최초 5D 조경을 조성했으며 6성급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 시설(사진)과 13가지 프리미엄 주거 서비스를 운영하고 있다. 이러한 시도를 통해 국내 및 세계 최초·최고·최대라는 상징성을 곳곳에 반영한 1단계 프리미엄 리조트 도시 6,305세대를 성공적으로 준공하며 하이엔드 도시 조성 성과를 현실로 입증했다.특히 DK아시아는 이를 일회성이 아닌 '지속 가능한 프리미엄 서비스 체계'로 발전시켰다. 대부분의 하이엔드 아파트와는 달리 커뮤니티 시설을 상업시설에 배치하고 고메드 갤러리아, 로열 뮤직룸, 로열 레전드 히어로즈 등 6성급 호텔 및 프리미엄 리조트 수준의 서비스를 집약해, 언제든 건강한 쉼을 위한 최고의 주거 생활을 누릴 수 있도록 했다. 또한 인천 대표 대학병원 국제성모병원 연계한 국내 최초 입주민 전용 대면 의료 서비스도 제공하고 있다.이와 함께 프리미엄 리조트 도시 내 사람들과 지속적으로 호흡하기 위해서 단지 내 동호회 후원과 지역 문화 프로그램 운영에도 적극적으로 나서고 있다. 토토로 파티와 같은 지역 문화 행사 후원을 비롯해 로열 가든 페스티벌, 가든 투어 등 입주민과 지역 주민이 함께 참여하는 다양한 문화·예술 프로그램을 지속해서 운영하고 있다. 토지 매입을 완료하고 인허가가 진행 중인 2단계 1만6,000여 세대 규모의 프리미엄 리조트 도시사업 본격화와 미래주택전시관 개관, 황톳길 등을 테마로 한 대규모 문화 축제 등이 예정돼 있다.김정모 DK아시아 회장(사진)은 "2단계 사업 역시 국내 최고의 금융·법률 파트너들과 함께 사업의 안정성과 추진력을 동시에 확보해 속도감 있게 진행해 나갈 것"이라며 "이를 통해 정부의 주택 공급 확대 정책에도 적극적으로 보조를 맞추며 시장에 의미 있는 공급을 이어가겠다"라고 말했다.이어 "로열파크씨티는 단순한 아파트가 아닌 하나의 프리미엄 리조트 도시"라며 "6성급 호텔·리조트 수준의 프리미엄 서비스와 문화, 식음 콘텐츠를 지속해서 발굴하고 운영해 기존 하이엔드 주거 브랜드와는 차원이 다른 5세대 하이엔드 아파트의 주거 기준을 완성해 나가겠다"고 강조했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com