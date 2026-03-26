인티그리트, 피지컬 AI 실행·고도화 플랫폼 '플라잉렛 시냅스' 출시

-온디바이스 AI 실행부터 재학습·배포까지 연결하는 '피지컬 AI 루프' 구현

-이기종 로봇 환경에서 단일 AI 미션 체계와 데이터 기반 운영

온디바이스 AI 플랫폼 전문 기업 인티그리트는 26일, 피지컬 AI 오케스트레이션 플랫폼 '플라잉렛 시냅스(FlyingLet Synapse)'를 공식 출시하고, 로봇과 AI를 하나의 실행 및 진화 시스템으로 통합하는 '피지컬 AI 오케스트레이션' 전략을 발표했다.이번 출시를 통해 인티그리트는 기존의 로봇 관제(Fleet Management) 중심 구조에서 벗어나, 처음으로 AI가 물리 환경에서 인식(Perception)하고 판단(Reasoning)하며 행동(Action)한 결과가 다시 학습 데이터로 축적되는 '피지컬 AI루프(Physical AI Loop)'구조를 제시했다.인티그리트의 '피지컬 AI루프'는 AI가 물리 환경에서 인식·판단·행동하고, 그 결과를 다시 학습으로 연결해 지속적으로 진화하는 시스템 구조로, 이를 통해 단순한 장비 연결을 넘어, 이기종 로봇과 설비, 센서 등 산업 시스템 전반을 하나의 AI 실행 체계로 통합하고 지속적으로 고도화하는 시스템 레벨 인텔리전스(System-level Intelligence) 구현 기반을 제공한다.- '모델'에서 '실행과 진화의 시스템'으로최근 AI 경쟁력은 모델 성능 자체를 넘어, 현장에서 얼마나 안정적으로 실행되고 지속적으로 개선될 수 있는지에 달려 있다. 특히 산업 현장에서는 네트워크 지연, 보안 제약, 제조사별 상이한 하드웨어와 운영체계로 인해, 단순한 클라우드 기반 AI 적용만으로는 한계가 존재한다.이에 따라, 기존의 클라우드 기반 AI 모델을 온디바이스 환경에 이식·배포하는 구조는 데이터 처리, 학습, 실행이 하나의 루프로 연결되지 못하는 한계를 가진다. 이로 인해 현장 데이터 기반의 지속적인 고도화와 자동화된 재배포가 어려우며, 시스템 유지와 개선에 추가적인 비용이 요구된다.인티그리트는 이러한 문제를 해결하기 위해, 데이터 수집부터 모델 고도화, 재배포까지 연결하여, AI가 현장에서 반복적으로 실행되며 성능을 개선할 수 있는 기반을 제공한다.- 온디바이스-온프레미스-오케스트레이션을 잇는 3단 구조플라잉렛 시냅스는 인티그리트의 핵심 기술을 기반으로 한 3단 구조로 ▲ AirPath (온 디바이스 AI 플랫폼): 로봇단 실시간 AI 추론과 실행을 위한 온디바이스 AI 브레인으로, 서로 다른 제조사의 SoC와 OS 환경에서도 AI 모델이 동작할 수 있도록 AI 구동, 런타임, 이식 및 배포 환경을 제공하며, ▲ SynaAI (피지컬AI 스택)은RFM(로봇 파운데이션 모델) 기반 AI 스택으로, 비전·언어·행동을 통합해 환경 이해와 임무 생성, 다중 로봇 협업 판단을 지원한다.▲ 플라잉렛 시냅스는 온디바이스 실행 계층과 온프레미스 AI 인프라를 연결하는 오케스트레이션 플랫폼으로, 현장에서 생성된 데이터를 표준화·통합하고, 재학습된 모델을 다시 현장에 배포하는 구조를 제공하여, 데이터–모델–실행–재학습–재배포가 연결된 피지컬 AI 루프를 구현하며, 시간이 지날수록 성능이 개선되는 AI 운영 환경을 지원한다.- 산업 현장의 피지컬 AI 상용화 가속화인티그리트는 현재 다양한 산업현장에서 보스턴다이내믹스의 '스팟(Spot)'과 유니트리, 이송, 중량물 로봇 등 이기종 로봇에 단일한 미션 체계를 적용한 로봇 파운데이션 모델과 AI 미션을 제어하는 플랫폼을 실제 산업현장에서 구축 중이다. 이를 통해 다양한 산업 현장의 안전 관리, 보안 탐지 기능을 통합하고, 서로 다른 로봇으로부터 확보된 데이터를 공유·재학습함으로써 저지연성, 데이터 보안, 모델 재배포 등 기업 현장의 요구사항을 충족하는 피지컬AI 인프라 구축 프로젝트를 진행하고 있다.인티그리트 허석영 연구소장은 "실험실에서 개발된 AI 모델을 산업 현장에 적용하기 위해서는 단순한 이식이 아니라, 온디바이스 환경에 맞는 최적화와 안정적인 실행 구조를 함께 갖추는 것이 중요하다"며, "특히 로봇이 동작하는 물리 환경에서는 다양한 변수와 제약 조건을 고려해야 하므로, AI가 현장에서 안정적으로 작동하고 지속적으로 개선될 수 있도록 하는 별도의 고도화 체계가 필수적"이라고 말했다.이어 "산업 현장의 AI 경쟁력은 단순히 좋은 모델을 탑재했느냐가 아니라, 그 AI가 현장에서 얼마나 안정적으로 실행되고 빠르게 개선될 수 있느냐에 달려 있다"며, "FlyingLet 시냅스는 이러한 실행과 고도화 과정을 하나의 구조로 통합한 피지컬 AI 오케스트레이션 인프라"라고 설명했다.인티그리트는 자사의 온디바이스 AI 플랫폼과 함께 피지컬AI 오케스트레이션 플랫폼 부분 글로벌 기업과 협력을 강화해 산업현장의 피지컬AI 도입을 위한 대안을 제시할 것이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com