부산국제금융진흥원, '2026 BFC 음악회' 연중 개최

부산국제금융진흥원(원장 이명호)은 부산 시민과 BIFC 임직원들의 문화적 갈증을 해소하고, 부산 금융중심지의 활력을 불어넣기 위해 '2026 BFC 음악회'를 연중 개최한다고 밝혔다.이번 음악회는 누구나 친숙하게 방문할 수 있는 '열린 문화 예술 공간'을 조성하기 위해 기획되었다. 특히 올해는 운영 기간을 12월까지 확대하여 시민들이 정기적으로 문화 휴식을 즐길 수 있도록 배려했다.공연은 부산시립예술단을 초청하여 전문성을 높였으며, 시민의 취향을 고려해 프로그램을 더욱 풍성하게 구성했다. 현악 4중주와 금관·목관 5중주 등 클래식 실내악은 물론, 국악과 합창에 이르기까지 폭넓은 장르를 선보여 누구나 즐거운 점심시간을 보낼 수 있도록 준비했다.정기 공연은 매월 셋째 주 목요일 12시 15분부터 30분간 BIFC 1층 로비에서 열리며, 인근 직장인뿐만 아니라 공연을 관람하고자 하는 시민이라면 누구나 무료로 감상할 수 있다.올해는 부산의 국제적 위상을 알리는 특별한 무대도 마련된다. 세계 각국의 금융 리더들이 모이는 세계국제금융센터연합(WAIFC) 연차총회와 국제금융센터지수(GFCI) 런칭 심포지엄 등 주요 국제 행사 기간에 특별 공연을 배치했다. 이를 통해 부산이 비즈니스뿐만 아니라 풍부한 문화적 자산을 갖춘 '글로벌 매력 도시'임을 전 세계에 알릴 예정이다.진흥원은 관람객과의 활발한 소통을 위해 QR 코드 기반의 모바일 설문 조사를 진행한다. 공연 현장에서 시민들의 생생한 목소리를 직접 듣고 향후 프로그램 구성에 적극 반영할 예정이며, 설문 참여자에게는 추첨을 통해 기프티콘 등 소정의 혜택도 제공된다.이명호 부산국제금융진흥원장은 "BFC 음악회가 시민들에게는 일상 속 작은 선물이 되고, BIFC가 부산을 대표하는 예술과 금융의 복합 랜드마크로 거듭나길 바란다"며, "앞으로도 시민과 함께 호흡할 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com