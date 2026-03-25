“한국은 소형 SUV 핵심 거점”

헥터 비자레알 한국GM 사장.

미국 제너럴모터스(GM)가 한국 사업장에 총 6억 달러(약 8800억원) 규모의 대규모 투자를 단행한다. 이는 글로벌 시장을 겨냥한 소형 SUV 생산 거점으로서 한국의 위상을 공고히 함과 동시에, 그간 업계 안팎에서 제기되던 ‘한국 철수설’을 완전히 불식시키려는 행보로 풀이된다.헥터 비자레알 한국GM 사장 겸 최고경영자(CEO)는 25일 글로벌 경쟁력 강화를 위해 한국 생산 설비에 총 6억 달러를 투자한다고 밝혔다. 이번 발표는 지난해 12월 공개된 3억 달러 규모의 투자 계획에 3억 달러를 추가로 더한 것이다.한국GM은 이번 투자금을 활용해 생산 설비 고도화, 안전 인프라 확충, 작업 환경 개선 및 운영 효율성 향상에 나설 예정이다. 특히 앞서 도입을 결정한 프레스 기계 등 현대화 설비 외에도, 추가 투자분을 통해 국내 생산 소형 SUV 모델의 공장 성능 향상을 집중적으로 추진할 계획이다.비자레알 사장은 “한국GM은 글로벌 소형 SUV의 핵심 생산 거점인 ‘센터 오브 엑설런스(Center of Excellence)’로 자리매김하고 있다”며, “이번 투자는 한국 사업장 운영에 대한 본사의 강한 신뢰를 보여주는 결정”이라고 강조했다.실제로 한국GM은 2018년 경영 정상화 작업 착수 이후 눈에 띄는 실적 개선을 이뤄냈다. 2022년 2100억 원의 순이익을 기록하며 흑자 전환에 성공한 데 이어, 2023년 1조5000억원, 2024년 2조2,000억원의 순이익을 달성하며 3년 연속 흑자 행진을 이어가고 있다.자동차 업계에서는 이번 대규모 투자가 그동안 미국의 관세 정책과 글로벌 생산 체계 재편 과정에서 불거졌던 ‘한국 철수설’을 잠재우는 결정적인 계기가 될 것으로 보고 있다.최근 신규 업체들의 수출 시장 진입으로 경쟁이 심화되는 가운데, GM 본사가 한국을 ‘전략적 요충지’로 선택함으로써 향후 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 한국 사업장의 역할은 더욱 커질 전망이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com