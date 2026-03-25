고용노동부 제공

최근 대전 자동차부품 공장 화재로 다수 인명피해가 발생한 가운데 정부가 유사 사고 재발 방지를 위해 전국 금속가공 사업장에 대한 합동 긴급 안전점검에 나선다.25일 고용노동부와 소방청, 국토교통부 등 관계기관에 따르면 3월 30일부터 4월 17일까지 3주간 금속가공업체 등 유사 공정 사업장을 대상으로 ‘관계기관 합동 긴급 안전점검’을 실시한다고 밝혔다.이번 조치는 지난 20일 대전 대덕구 소재 금속가공 업체인 안전공업에서 발생한 대형 화재로 노동자 14명이 숨지고 60명이 다치는 사고가 발생한 데 따른 것이다.현재 정확한 화재 원인과 경위를 밝히기 위한 관계기관 합동 감식이 진행 중이다.관계기관은 사안의 중대성을 고려해 긴급 합동 점검반을 편성하고 전국 단위 안전점검에 착수하기로 했다.점검 대상은 전국 자동차부품 제조업 등 26개 유사 업종 1만 4000여 개소 가운데 절단·단조·열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 2865개 사업장이다.합동 점검반은 금속 분진 등으로 인한 화재 위험이 높은 집진기 관리 상태와 청소 여부, 공장 내 전기설비 안전관리 실태 등 시설·전기 안전을 점검한다.지정 장소 외 위험물 제조·저장·취급 등 불법 행위와 건축물 불법 증축 및 무단 구조변경 여부도 확인한다.또 인화성·가연성 물질 관리, 용접·용단 등 화기작업 시 불티 비산방지 조치, 제전장치 사용 등 정전기 방지 조치 준수 여부를 살핀다. 비상구 폐쇄와 복도 적치물 등 피난 및 방화시설 훼손 행위도 중점 점검 대상이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com