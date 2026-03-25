고용노동부 제공
고용노동부 제공
최근 대전 자동차부품 공장 화재로 다수 인명피해가 발생한 가운데 정부가 유사 사고 재발 방지를 위해 전국 금속가공 사업장에 대한 합동 긴급 안전점검에 나선다.

25일 고용노동부와 소방청, 국토교통부 등 관계기관에 따르면 3월 30일부터 4월 17일까지 3주간 금속가공업체 등 유사 공정 사업장을 대상으로 ‘관계기관 합동 긴급 안전점검’을 실시한다고 밝혔다.

이번 조치는 지난 20일 대전 대덕구 소재 금속가공 업체인 안전공업에서 발생한 대형 화재로 노동자 14명이 숨지고 60명이 다치는 사고가 발생한 데 따른 것이다.

현재 정확한 화재 원인과 경위를 밝히기 위한 관계기관 합동 감식이 진행 중이다.

관계기관은 사안의 중대성을 고려해 긴급 합동 점검반을 편성하고 전국 단위 안전점검에 착수하기로 했다.

점검 대상은 전국 자동차부품 제조업 등 26개 유사 업종 1만 4000여 개소 가운데 절단·단조·열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 2865개 사업장이다.

합동 점검반은 금속 분진 등으로 인한 화재 위험이 높은 집진기 관리 상태와 청소 여부, 공장 내 전기설비 안전관리 실태 등 시설·전기 안전을 점검한다.

지정 장소 외 위험물 제조·저장·취급 등 불법 행위와 건축물 불법 증축 및 무단 구조변경 여부도 확인한다.

또 인화성·가연성 물질 관리, 용접·용단 등 화기작업 시 불티 비산방지 조치, 제전장치 사용 등 정전기 방지 조치 준수 여부를 살핀다. 비상구 폐쇄와 복도 적치물 등 피난 및 방화시설 훼손 행위도 중점 점검 대상이다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com