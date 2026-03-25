홈 한경BUSINESS [속보] 러 "한반도 긴장 상황서 한미연합훈련은 명확한 전쟁준비" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603256940b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.25 22:26 수정2026.03.25 22:26 강홍민 기자 연합뉴스러 "한반도 긴장 상황서 한미연합훈련은 명확한 전쟁준비" 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 최태원 깁스에 새겨진 'AI 동맹'…젠슨 황·저커버그 사인 공개 "KDDX 기본설계 자료 한화에 공개하지마" HD현대 가처분 신청 유가 100달러의 역습…Fed 금리인하 꿈 삼킨 호르무즈의 불길[글로벌 현장] “제 2의 안전공업 참사 터질라” 전국 금속가공공장 긴급 점검 "완전히 당했다"...트럼프와 셀카 찍은 '얼짱 여군'의 충격 정체