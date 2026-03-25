한국형 차세대구축함(KDDX)의 조감도. 사진=HD현대

7조8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업이 법정 공방으로 번졌다.사업 주도권을 둘러싼 갈등이 격화되면서 입찰 일정 자체가 흔들리는 양상이다.25일 방산업계에 따르면 HD현대중공업은 전날 방위사업청을 상대로 서울중앙지법에 'KDDX 기본설계 제안요청서(RFP) 배포 및 자료 공유 금지' 가처분을 신청했다.당초 26일로 예정된 RFP 배부 절차를 중단해달라는 취지다.HD현대중공업은 이번 신청의 핵심 근거로 '수의계약 전제'와 '영업비밀 보호'를 내세웠다.회사 측은 "기본설계 사업은 상세설계와 선도함 건조까지 연계되는 것을 전제로 참여한 것"이라며 "설계 결과물에는 최신 공법, 신기술, 주요 장비 사양 등 입찰 경쟁력에 직결되는 정보가 포함돼 있다"고 주장했다. 이를 경쟁사인 한화오션과 공유하는 것은 사실상 기술 이전과 다름없다는 입장이다.다만 업계의 초점은 별도의 변수, 즉 '보안 감점 리스크'에 맞춰져 있다.HD현대중공업은 군사기밀보호법 위반 이력으로 이미 1.8점의 감점을 적용받은 상태다. 여기에 방사청이 추가로 1.2점 감점을 검토 중인 것으로 알려지면서 부담이 커졌다.문제는 이 추가 감점이 확정되지 않은 채 평가 과정에서 반영될 가능성이 있다는 점이다.방사청은 감점 여부를 사전에 공개하지 않고 제안서 평가 단계에서 판단하겠다는 입장을 유지하고 있다.특수선 사업 특성상 소수점 단위로 당락이 갈리는 만큼, 1점 이상의 감점은 사실상 수주 경쟁에서 치명적인 변수로 작용한다.업계에서는 "참여 업체에 불확실한 리스크를 떠안긴 채 경쟁을 진행하는 것은 형평성에 어긋난다"는 지적이 나온다.법원의 판단은 이르면 26일 나올 전망이다. 가처분이 인용될 경우 5월 제안서 접수, 7월 사업자 선정으로 이어지는 일정은 전면 재조정이 불가피하다.반대로 기각될 경우 입찰은 예정대로 진행되겠지만, 기술 유출 논란과 감점 기준을 둘러싼 분쟁은 사업 전반에 걸쳐 지속될 가능성이 크다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com