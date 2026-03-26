[강홍민의 끝까지 간다]

음대 교수 B씨, 학생들에게 인격비하 발언 반복

영상 속 대학원생 A씨, 교수 비난에 위축

A씨 학부모 대구 북구경찰서에 신고 접수

제보자 제공 영상 캡처 화면

경북대학교 음대가 교수 채용비리에 이어 학생들의 인신공격 등 신체·정서적 학대 정황이 드러나 논란이다.경북대 음악대학원에 재학 중인 A씨는 올해 3월 대학원에 입학해 B교수에게 레슨을 4차례 받았다. 레슨 과정에서 B교수는 A씨에게 인격모독성 발언을 한 것으로 알려졌다.A씨는 “대학원에서 처음 진행되는 수업이라 긴장하고 있었는데, 첫 수업부터 ‘당장 악보 갖다 버려라’, ‘거기까지는 머리를 굴리지 못했냐’ 등의 비하 발언을 들었다”면서 “첫 수업임에도 불구하고 지속적인 지적이 이어지면서 수업 내내 위축된 상태가 됐다”고 밝혔다.A씨가 제보한 영상에서도 B교수는 앙상블 연습을 미리 하지 않았다는 이유로 “그게 상식선에 맞는 말이냐”, “대학교 처음 다니냐” 등 레슨 내내 강압적인 분위기로 일관했다.레슨 도중 물리적인 폭행도 있었다고 A씨는 주장했다.A씨는 “레슨 도중 교수님이 앞을 보라며 갑자기 제 머리를 잡아 당겨 목에서 우두둑 소리가 났다”며 “아픈 것도 아픈 거지만 갑작스런 교수님의 행동에 당황하기도 했고, 기분이 몹시 나쁘기도 했다”고 털어놨다.A씨는 레슨 이후 길었던 머리를 짧게 잘랐다. 이 같은 강압적인 수업 분위기가 지속되면서 A씨는 심리적 부담감이 커졌다고 호소했다.A씨는 “레슨 전날 밤에는 숨이 막히는 듯한 긴장감을 느꼈고, 레슨 시작한 이후 약 3주 동안 우울감, 불안감에 시달려야 했다”며 대학원 입학 한 달 만에 A씨는 자퇴를 결심했다고 털어놨다.한편, 경북대 음대는 지난 2022년 교수 채용비리에 이어 이번 교수 갑질 의혹 등으로 악재가 반복되고 있다.지난 2022년 경북대 음대 교수 2명은 교수 채용과정에서 특정 지원자에게 미리 시험 정보를 알려준 혐의로 기소돼 징역 8개월, 집행유예 2년을 선고 받았다.경북대 측은 정확한 사안이 파악되지 않아 공식 민원이 접수되면 경위를 파악할 예정이라고 밝혔다.한편, B교수에게는 수차례 연락을 취했으나 닿질 않았다.강홍민 기자 khm@hankyung.com