폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수

"이란 전쟁 관련 국가 기밀로 선물거래 폭리" 주장

트럼프 행정부 내부자의 ‘미공개 정보 이용 의혹’ 비판

폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근 중 누군가가 국가 기밀을 이용해 금융 시장에서 막대한 시세 차익을 챙겼다는 주장이 제기돼 논란이 예상된다.노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 24일(현지시간) 자신의 블로그를 통해 지난 월요일 오전 발생한 이례적인 원유 선물 거래 정황을 지목하며, 트럼프 행정부 내부자의 ‘미공개 정보 이용 의혹’을 정면으로 비판했다.사건의 발단은 트럼프 대통령의 갑작스러운 입장 선회였다. 앞서 트럼프 대통령은 이란이 48시간 내에 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 민간 발전소를 폭격하겠다고 강경하게 위협해왔다. 그러나 23일 오전 7시 5분경, 트럼프 대통령은 돌연 이를 5일간 유예하겠다며 유화적인 태도로 돌아섰다.문제는 공식 발표가 나오기 약 15분 전인 오전 6시 49분, 뉴욕 금융시장에서 포착된 수상한 움직임이다. 단 1분 사이에 약 5억8000만 달러(한화 약 7000억원)에 달하는 대규모 원유 선물 매도 계약을 체결한 것이다.발표 직후 시장은 요동쳤다. 전쟁 공포가 사라지자 유가는 급락했고, 인플레이션 우려 완화로 다우존스 산업평균지수는 1000포인트 이상 폭등했다. 발표 직전 대규모 매도 포지션을 취했던 세력은 불과 수십 분 만에 천문학적인 이익을 거두게 된 셈이다.크루그먼 교수는 “당시 시장에는 이러한 급격한 변동을 이끌 만한 어떠한 공개 정보도 없었다”며 “결국 대통령의 결정을 미리 알고 있던 측근 누군가가 정보를 이용해 순식간에 이득을 취한 것”이라고 직격탄을 날렸다.그는 이어 “다른 나라를 폭격할지 여부와 같은 국가 안보 기밀에 접근할 수 있는 이들이 이를 이용해 돈을 버는 행위는 단순한 비리가 아닌 ‘반역죄’”라며 강도 높게 비난했다.다만 이번 거래가 특정 개인의 직접 주문인지, 혹은 사전에 설정된 알고리즘에 의한 자동 거래인지는 아직 밝혀지지 않았다. 크루그먼 교수는 현 정부 체제하에서 공정한 조사가 이뤄질지 회의적인 시각을 보이면서도, 법적 수단을 동원해 책임자를 엄중히 처벌해야 한다고 촉구했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com