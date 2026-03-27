[사진 제공 : 크림슨에듀케이션 코리아]

크림슨에듀케이션 코리아는 7학년부터의 장기적인 비교과 활동 설계 전략을 주제로 오는 5월 30일부터 31일까지 해외 입시 박람회를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 아이비리그 및 HYPSM(하버드·예일·프린스턴·스탠포드·MIT) 진학을 목표로 함과 동시에 이른 시점부터 체계적인 준비를 시작하려는 학생들을 위해 기획됐다.최근 글로벌 상위권 대학 입시는 단기간의 성과보다 학생의 관심 분야가 어떻게 발전해 왔는지, 학문적 호기심이 어떤 과정 속에서 확장됐는지 여부를 중요하게 평가하는 흐름으로 변화하고 있다. 이에 따라 중학교 시기는 단순한 스펙 준비 단계가 아니라 관심사 탐색, 기초 역량 형성, 전공 방향 설정 등의 출발점으로 인식되고 있다.이번 해외 입시 박람회에서는 중학교 단계에서의 탐색 활동 설계, 관심 분야 심화 방법, 향후 고등학교 활동 및 전공 선택과 자연스럽게 연결되는 구조를 어떻게 설계해야 하는지 여부에 대한 구체적인 전략이 제시될 예정이다.다만 크림슨에듀케이션 코리아는 조기 준비가 무조건적인 활동량 증가를 의미하는 것은 아니라고 강조한다. 따라서 이번 박람회에서는 무리한 스펙 쌓기를 지양하면서도 경쟁력을 확보할 수 있는 비교과 설계 방식, 장기적인 활동 누적을 통해 일관된 성장 스토리를 구축하는 방법 등이 핵심 내용으로 다뤄질 계획이다. 특히 7학년부터 9학년까지의 시기를 어떻게 활용하느냐에 따라 고학년에서의 활동 완성도가 크게 달라질 수 있다는 점이 공개된다.행사에는 해외 진학 과정 전반을 지원하는 파트너 업체도 참여한다. 셀레나이민, 클럽이민은 맞춤형 이민·비자 및 영주권 취득 전략 컨설팅을 지원할 예정이다. 이를 통해 입시 전략뿐 아니라 대학입학 전 부모와 함께하는 미국영주권 신청이 가능한 정보도 함께 확인할 수 있다.한편, 이번 행사는 사전 등록제로 운영될 예정인 가운데 세부 프로그램 및 참가 신청은 크림슨에듀케이션 코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com