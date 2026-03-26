발렉스특수물류, CJ대한통운과 협력… 프리미엄 배송 서비스 영역 확대

발렉스특수물류가 CJ대한통운과의 협업을 통해 고가 상품 배송 시장 공략에 나섰다.발렉스특수물류는 지난 25일 서울 본사에서 CJ대한통운과 '프리미엄 배송 협업모델 구축'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 보안 중심 특수물류와 전국 단위 물류 인프라를 결합한 새로운 배송 체계를 구축한다는 계획이다.최근 명품, 예술품, 고가 전자제품 등 고부가가치 상품의 온라인 거래가 증가하면서 배송 과정에서도 보안성과 신뢰도를 동시에 확보하는 것이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있다. 양사는 이러한 시장 변화에 대응해 기존 택배 중심 구조와 차별화된 프리미엄 배송 서비스를 확대한다는 전략이다.발렉스특수물류는 대면 전달 방식을 기반으로 한 배송 서비스를 운영하고 있다. 모든 배송은 사전 일정 조율을 거쳐 진행되며, 고객과 직접 대면해 물품을 전달하는 구조다. 배송 전에는 고객과의 통화를 통해 시간과 장소를 조정하는 컨시어지 콜이 진행되며, 배송 중에는 실시간 위치 정보가 공유된다.운송 과정의 보안도 강화돼 있다. 전용 보안 차량과 위치 추적 시스템을 통해 이동 경로를 관리하고 있으며, 사고 발생 시 최대 미화 2,500만 달러까지 보상하는 보험 체계를 갖추고 있다. 또한 배송 전 과정은 전문 교육을 이수한 정규직 인력이 담당한다.CJ대한통운은 이번 협업을 통해 기존 물류 네트워크에 프리미엄 배송 서비스를 접목해 서비스 범위를 확장할 계획이다. 발렉스특수물류는 CJ대한통운의 인프라를 활용해 서비스 제공 범위를 넓히고, 보다 다양한 고객층을 대상으로 고급 배송 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.주기욱 발렉스특수물류 대표는 "이번 협업은 고가 상품 배송 시장에서 서비스 기준을 재정의하는 계기가 될 것"이라며 "양사의 역량을 결합해 안정성과 고객 경험을 동시에 강화해 나가겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com