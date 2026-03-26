코아스, 수도권 주요 대학 기숙사에 모듈형 가구 공급 확대

- 대학가 기숙사 신축·개선 열풍 속 'Z세대 맞춤형 공간' 트렌드 반영

사무용 가구 전문 기업 코아스(대표 민경중·노병구)는 최근 수도권 주요 대학 기숙사에 모듈형 가구 공급을 확대하고 있다고 밝혔다.코아스는 기숙사 유형과 학생 사용 특성에 맞춘 모듈형 책상·수납장·침대 등을 개발해 다양한 캠퍼스 프로젝트에 적용하고 있으며, 대학별 환경에 맞춘 공간 구성도 함께 적용하고 있다.최근 학령인구 감소로 대학 간 신입생 유치 경쟁이 심화되면서 기숙사가 학교 경쟁력을 결정짓는 지표로 부상하고 있다. 교육부는 올해부터 국립대 기숙사의 학생 1인당 기준 면적을 기존 18㎡에서 22㎡로 확대할 예정이며, 이에 따라 대학가에서 기숙사 리모델링 및 신축이 추진되고 있다.이와 함께 해외 대학에서는 개인 침실과 공용 공간을 결합한 '유닛형(Unit)' 구조가 확산되고 있으며, 국내에서도 이러한 흐름을 반영해 학습과 휴식, 교류 기능을 함께 고려한 공간 구성이 확대되는 추세다.코아스는 서울대학교 등 주요 대학 기숙사에 가구를 공급한 바 있으며, 최근 수도권 대학들의 수주 과정에서도 학생들의 생활 패턴을 분석한 기능성 디자인을 적용했다. 또한 1인당 점유 면적 확대라는 정책 가이드라인에 맞춰 공간 효율성과 사용자 편의를 고려했다고 밝혔다.코아스 곽형 차장은 "사무용 가구 분야에서 축적한 인간공학적 데이터와 공간 구성 노하우를 대학 주거 환경에 이식하고 있다"며 "사용자와 운영자의 요구를 반영한 사전 설계를 통해 다양한 기숙사 환경에 대응하고 있다"고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com