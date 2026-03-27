테크커넥트, 신학기 맞아 학원 대상 프로모션 '텐텐 위크' 진행

신학기를 맞아 학원가의 경쟁이 본격화되는 가운데, 수업 환경을 바꾸려는 원장들의 움직임이 이어지고 있다. 이런 흐름 속에서 스마트 디스플레이 솔루션 기업 테크커넥트(TEConnect)가 학원 대상 특별 프로모션 '텐텐 위크'를 전격 진행한다.이번 '텐텐 위크'는 단순 할인 이벤트가 아닌, 학원 수업 경쟁력을 높이기 위한 실질적인 도입 기회로 기획됐다. 특히 전자칠판 도입을 고민하던 학원 원장들에게 초기 비용 부담을 낮추고, 바로 수업에 적용 가능한 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다.특히 과목별로 테크커넥트의 전자칠판 활용도가 빠르게 확산되고 있는 점도 눈에 띈다. 수학 학원의 경우 도형 그리기와 문제 풀이 비중이 높아 판서감이 중요한데, 테크커넥트 전자칠판은 실제 칠판에 가까운 자연스러운 필기감과 함께 도형을 자동으로 인식해 정교하게 변환해주는 기능으로 강사들의 수업 효율을 높여주고 있다는 평가를 받고 있다.영어 및 국어 학원에서는 e-book 기반 수업이 일반화된 가운데, 전자칠판 하나로 교재 화면을 띄우고 분할 화면으로 판서를 병행할 수 있어 기존 스마트TV와 태블릿을 따로 사용하던 번거로움을 줄여준다. 또한 지문을 선택하면 핵심 내용을 자동으로 요약하거나 질문을 생성해주는 AI 기능이 더해져, 영어 독해는 물론 국어 지문 분석 수업에서도 강사들의 수업 부담을 줄이고 효율적인 수업 진행을 돕는 요소로 주목받고 있다.테크커넥트는 "신학기는 학원 운영에 있어 가장 중요한 시기인 만큼, 수업의 질이 곧 등록률로 이어진다"며 "이번 텐텐 위크는 원장님들이 보다 부담 없이 스마트 수업 환경을 도입할 수 있도록 실제 체감할 수 있는 현실적인 혜택에 집중했다"고 밝혔다.이번 프로모션에서는 전자칠판 구매 시 최대 약 40만원 할인과 함께, 구매 고객 중 1인에게 루이비통 카드지갑을 제공하는 이벤트가 진행된다. 이와 함께 페이백 및 네이버 포인트 증정 등 다양한 혜택을 더해 지원의 폭을 넓힌 점이 특징이다.한편, 테크커넥트의 '텐텐 위크'는 3월 16일부터 4월 17일까지 약 한 달간 진행되며, 자세한 내용은 공식 홈페이지 및 쇼핑몰을 통해 확인할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com