숙명여대 인적자원개발학과 심지현 교수, 한국산업교육학회 회장 취임

숙명여자대학교 인적자원개발학과 심지현 교수가 제16대 한국산업교육학회 회장으로 취임했다. 임기는 2026년 2월부터 2년이다.한국산업교육학회는 1989년 창립된 국내 대표 HRD 학술단체로, 학계와 산업계, 공공부문 간 협력을 기반으로 인적자원개발 분야의 발전을 이끌어왔다. 특히 산·학·관·연이 함께 참여하는 운영 구조와 학계·산업계 공동회장 체계를 특징으로 하며, 현재 산업계 회장은 LG인화원 송민환 상무가 맡고 있다.심 교수는 미국 미네소타주립대학교에서 HRD 박사학위를 취득한 후 한국직업능력연구원을 거쳐 2013년 숙명여대에 부임했다. 현재 학과장으로 재직 중이며, 대한경영학회와 대한리더십학회 등 주요 학회에서 임원으로 활동하고 있다. 또한 국가 인적자원개발 정책 연구와 정부 인력양성사업 평가에도 참여해왔다.심 교수는 "디지털 전환으로 산업과 직무가 빠르게 변화하는 상황에서, 조직이 요구하는 역량을 HRD 관점에서 재정립하는 것이 중요하다"며 "산학연 협력을 통해 실질적인 대응 방안을 모색하고, 차세대 HRD 연구자 양성에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com