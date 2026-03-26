아파트·오피스텔 사이 주거대안으로 부상…'두산위브 파빌리온 역삼' 눈길

아파트는 진입 장벽이 높고, 오피스텔은 공간 활용에 아쉬움이 남는다. 최근 주거 시장에서는 이 두 유형의 단점을 보완할 수 있는 대체 상품에 대한 관심이 커지고 있다. 단순 투자 목적이 아닌 실제 거주를 전제로 주거상품을 선택하는 수요가 늘어나면서다.도시형생활주택은 이러한 조건을 동시에 고려할 수 있는 대안으로 거론된다. 아파트 대비 규제 부담이 적고, 오피스텔보다 주거 기능에 초점을 맞춘 설계가 가능하다는 점에서다. 특히 최근 공급되는 단지들은 단순 소형 주거를 넘어 공간 구성과 체감 면적을 끌어올리는 방향으로 변화하고 있다.서울 강남구 역삼동 일대에 들어선 '두산위브 파빌리온 역삼'은 이러한 특성을 반영한 단지다. 지하 4층~지상 6층, 총 46세대 규모로 조성되며, 전용면적 47㎡, 48㎡, 56㎡로 구성돼 1~2인 가구 및 신혼부부 수요에 맞춘 주거 구성을 갖췄다.단지는 공간 활용 방식에서 기존 소형 주거 상품과 차이를 보인다. 전 세대에 확장형 발코니를 적용해 사용 공간을 넓혔고, 5층을 제외한 세대에는 다락을 배치해 상·하부 공간을 나눠 쓸 수 있도록 했다. 6층 최상층 세대에는 약 3.7평에서 최대 14.2평 규모의 개별 테라스를 제공해 도심 주거에서도 외부 공간 활용이 가능하도록 했다.실내 개방감도 고려됐다. A타입 기준 거실 약 3.38m, 침실 약 2.9m의 층고를 적용해 소형 평면에서 느껴질 수 있는 답답함을 줄이고, 개방감을 확보했다. 여기에 시스템 에어컨과 빌트인 냉장고, 세탁기·건조기, 에어드레서, 음식물 처리기 등을 기본 제공하고, 세대별 창고를 별도로 마련해 수납 기능을 높였다.입지 여건은 교육 환경과 생활 편의성을 고루 갖췄다. 역삼초, 도곡중, 중앙대학교사범대학부속고 등이 인접해 학군 수요를 충족하며, 도보 약 7분 거리에는 축구장 35개 규모의 도곡근린공원이 위치해 녹지 접근성이 우수하다. 강남세브란스병원, 이마트, 롯데백화점 등 대형 편의시설도 단지 인근에 밀집해 있다. 강남 주요 업무지구와 가까워 직주근접을 선호하는 직장인 수요도 기대된다.주차 방식에서도 차이를 둔 점이 눈에 띈다. 도시형생활주택에서 흔히 발생하는 주차 불편을 해소하기 위해 전면 자주식 구조를 채택했으며, 세대당 약 1.35대 수준의 여유로운 주차 공간을 확보해 기계식 주차의 번거로움을 없앴다.현장 관계자는 "아파트 대비 규제 부담을 낮추면서도 오피스텔보다 높은 공간 활용도를 갖춘 것이 특징"이라며 "선시공 후분양 방식으로 완성된 실물을 직접 확인한 뒤 계약할 수 있고, 즉시 입주가 가능하다는 점이 수요자들에게 긍정적인 평가를 받고 있다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com