홈 한경BUSINESS [속보] '5·1 노동절' 법정 공휴일 지정법 행안위 통과 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603268215b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.26 11:31 수정2026.03.26 11:31 강홍민 기자 청와대사진기자단'5·1 노동절' 법정 공휴일 지정법 행안위 통과강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 거시 경제 불확실성 속 탄탄한 배후 수요 갖춘 '슬세권·항아리 상권' 눈길 [속보]주한 이란대사 "한국은 비적대국...호르무즈 통과는 사전 합의 필요" 완전히 망한 줄 알았는데 '대반전'...삼성전자 '라이벌'로 급부상 "LS, IPO 당분간 없다, 1.5조 현금창출로 충분"…중복상장 논란 일축 "현장에 답 있다" HD현대 정기선, 베트남서 현장경영 강화