김헌성 대표, '세인트 더 스위트 양양' 올해 5월 오픈 예정

강릉 세인트존스호텔을 운영하고 있는 김헌성 대표가 새로운 호텔 프로젝트 '세인트 더 스위트 양양'을 선보인다. 강원도 양양 낙산해변 바로 앞에 들어서는 이 호텔은 지하 6층, 지상 23층 규모로 총 216실을 갖춘 프리미엄 오션뷰 생활형숙박시설로 조성된다. 정식 개관은 올해 5월 1일을 목표로 준비가 진행 중이다.김 대표는 2018년 강릉 세인트존스호텔을 개관하며 7년간 해변 모터쇼를 개최해왔고, 반려견 동반 객실 운영, 체험형 프로그램 '세인트게임', 해변 피트니스 공간 '머슬비치' 등 다양한 콘텐츠를 도입했다. 또한 부모를 배려한 키즈 프로그램을 운영해온 점도 특징이다. 이러한 차별화 전략은 호텔 이용 경험을 확장시키며 세인트존스호텔의 운영 성과로 이어졌다.세인트존스 강릉은 이러한 운영 모델을 통해 연평균 약 5% 이상의 수익률을 기록하며 국내 호텔 시장에서 새로운 사례로 평가받고 있다. 이 같은 운영 경험은 세인트 더 스위트 양양 프로젝트에도 반영됐다.세인트 더 스위트 양양은 강릉보다 규모는 작지만 전 객실을 스위트 타입으로 구성해 숙박 경험의 질을 높인 것이 특징이다. 객실은 약 37㎡ 규모부터 125㎡ 규모 펜트하우스까지 다양한 타입으로 마련됐다. 반려견 동반 투숙이 가능하도록 운영될 예정이며 특히 3층 전 객실을 반려견 동반 객실로 배치해 반려견 동반 고객뿐 아니라 비반려 고객도 함께 고려한 운영 방식을 적용했다.또한 가족 단위 고객을 위한 프로그램도 운영된다. 세인트존스호텔 강릉을 운영할 당시 긍정적인 평가를 받은 키즈 프로그램을 기반으로 체험형 위탁 프로그램을 도입해, 부모에게 여행 중 여유로운 휴식 시간을 제공할 계획이다.식음 시설 역시 차별화를 이어간다. 강릉 세인트존스호텔에서 호응을 얻은 미국 남부식 해물 레스토랑 'OH!CRAB(오크랩)'의 보일링크랩 메뉴를 업그레이드한 새로운 버전이 선보일 계획이다.호텔 최상층에는 동해를 조망할 수 있는 루프탑 인피니티풀과 핀란드식 사우나 시설이 조성돼 웰니스 중심 휴식 환경을 제공한다.김헌성 대표는 "세인트 더 스위트 양양은 강릉 세인트존스호텔보다 규모는 다소 작지만 더 알차고 트렌디한 호텔을 양양에 선보이겠다는 방향으로 준비하고 있다"며 "세인트 더 스위트 양양을 통해 생활형숙박시설의 새로운 운영 모델을 보여주고 싶다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com