블룸에이아이 에이전트 품은 AI 전화상담 플랫폼 '콜브릿지' 론칭

AI 고객 커뮤니케이션 솔루션 기업 블룸에이아이(Blumn AI, 대표 김범수)가 자사 전화상담 솔루션 '상담콜'을 '콜브릿지(CallBridge)'로 리브랜딩하고, 핵심 신규 기능인 'AI 에이전트'를 공식 론칭한다고 26일 밝혔다.이번 리브랜딩은 브랜드명 교체를 넘어서 AI가 고객을 이해하고 직접 상담에 참여하며 운영 데이터까지 분석하는 차세대 AI 전화상담 플랫폼으로의 체질 개선을 의미한다. 새 브랜드명인 '콜브릿지'는 AI 기술을 통해 기업과 고객 사이의 소통을 끊김 없이 연결하는 가교 역할을 하겠다는 비전을 담고 있다.콜브릿지의 가장 큰 특징은 기업이 각자의 상담 환경과 운영 전략에 맞춰 세 가지 운영 모드를 선택할 수 있는 유연한 설계 구조다. ▲전통적인 버튼식 시스템을 유지하는 '간편 ARS 모드' ▲AI가 전화를 직접 받아 상담을 진행하고 필요시 상담사로 연결하는 'AI 에이전트 단독 모드' ▲기존 ARS 플로우에 AI 에이전트가 개입하는 하이브리드 방식인 '맞춤형 ARS 모드'를 통해 전략적인 상담 환경을 구축할 수 있다.이러한 유연한 운영을 뒷받침하는 핵심 기술은 신규 출시된 '콜브릿지 AI 에이전트'다. 프롬프트(명령어) 기반으로 고객의 발화 의도를 파악해 전화를 직접 받고 업무를 처리한다. 특히 자체 엔진뿐만 아니라 일레븐랩스(ElevenLabs) 등 다양한 외부 AI 서비스와의 연동을 지원하는 개방형 구조를 갖춰, 기업은 업종과 목적에 맞는 최적의 AI 엔진을 선택해 고도화된 AI 콜센터를 구할 수 있다.함께 공개된 'AI 분석 대시보드’는 상담 데이터를 기록하는 것을 넘어 운영 인사이트를 제공하는 도구다. AI가 상담 주제 및 반복 이슈를 자동 분석해 운영 리스크와 개선 포인트를 도출함으로써, 기업이 데이터에 기반한 객관적인 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.김범수 블룸에이아이 대표는 "이제는 인공지능이 비즈니스의 맥락을 정확히 읽고 즉각적인 해결책을 제시해야하는 시대"라며, "콜브릿지는 자체 엔진은 물론 다양한 외부 AI 에이전트와도 유기적으로 결합하는 개방형 플랫폼으로서, 기업이 각자의 환경에 최적화된 인공지능 전환(AX)을 유연하게 실현하도록 돕는 최고의 파트너가 될 것"이라고 전했다.한편 블룸에이아이(Blumn AI)는 루나소프트와 엠비아이솔루션의 통합 법인으로, 인공지능 전환(AX)을 핵심 전략으로 내세운 AI 고객 커뮤니케이션 전문 기업이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com