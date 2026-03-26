23일 서울 용산구의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 2026.03.23 사진=한경 최혁 기자

정부가 중동 전쟁으로 인한 국제유가 급등에 대응해 국민들의 유가 부담을 덜어주기 위한 파격적인 대책을 내놨다.26일 정부는 정부서울청사에서 ‘중동 전쟁에 따른 비상경제 대응방안’을 발표하고 28일부터 유류세 인하 폭을 대폭 확대하기로 했다.발표에 따르면 현재 휘발유 7%, 경유 10%였던 유류세 인하율은 각각 15%와 25%로 상향 조정된다.이에 따라 소비자들은 휘발유의 경우 65원(763원→698원) 경유는 87원(523원→436원)의 추가 인하 효과를 체감할 수 있을 전망이다.이번 조치는 일단 오는 5월 말까지 한시적으로 시행된다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “국제유가 상승을 반영해 내일부터 석유 제품 최고 가격을 불가피하다”며 “국민 부담을 덜어드리겠다”고 밝혔다.또한 “상황이 악화될 경우 남은 인하 한도를 활용해 추가 대책을 강구 할 계획”이라며 유연한 대응 의지를 비쳤다.한편 정부는 수급 안정을 위해 ‘석유제품 최고가격제’를 강화한다. 기존 보통 휘발유와 경유에 이어 선박용 경유를 대상에 새로 포함 시켰다. 제2차 석유제품 최고가격제는 내일 0시 고시와 함께 즉시 적용될 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com