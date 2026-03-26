배터리 전 생애주기로 간다…에코프로 신사업 본격화

에코프로가 기술 초격차, 글로벌 공급망 재편, 경영 효율화를 축으로 한 중장기 성장 전략을 제시하며 배터리 전 생애주기 사업 확장에 나섰다.업황 둔화 우려 속에서도 원가 경쟁력과 신사업을 통해 지속 성장을 도모하겠다는 구상이다.에코프로는 26일 충북 오창 본사에서 제28기 정기주주총회를 열고 △기술 리더십 강화 △글로벌 밸류체인 최적화 △경영 효율화 등 3대 경영 목표를 발표했다.동시에 리사이클 기술을 기반으로 한 배터리 생애주기 관리 사업을 미래 성장축으로 제시했다.송호준 대표는 이날 주총에서 “하이니켈 분야의 초격차 지위를 공고히 유지하는 것은 물론 전고체 및 소듐이온 배터리 등 차세대 소재에 대한 기술력을 강화하고 상용화를 앞당기겠다”고 말했다.이어 “작년 인도네시아 IMIP 니켈 제련소 투자에 이어 올해에는 2단계 투자인 IGIP 프로젝트를 주도하며 광물 제련에서 최종 제품까지 이어지는 가치사슬을 더욱 정교하게 완성하겠다”며 “지난해 완공한 헝가리 공장의 생산 효율을 극대화하여 역내 규제에 선제적으로 대응하고, 유럽 시장에서 확고한 1위 기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.에코프로는 특히 리사이클 기술 고도화를 통해 폐배터리에서 니켈·코발트·망간 등 핵심 광물을 90% 이상 회수하는 자원 순환 모델을 강화한다는 방침이다.이를 기반으로 ‘도시 광산’ 가치가 부각되는 삼원계 배터리 생태계를 확대하고, 신재생 에너지 사업도 병행 추진한다.이와 관련 사업 추가를 위한 정관 변경 안건도 이날 주총에서 통과됐다.또한 인도네시아 니켈 제련 투자 확대를 통해 원재료부터 양극소재까지 이어지는 수직계열화를 강화하고, 헝가리·포항 생산거점의 가격 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.한편 이날 주총에서는 재무제표 승인, 이사 선임, 정관 변경 등 주요 안건도 원안 가결됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com