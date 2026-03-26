23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율과 코스피가 표시돼있다.2026.03.23 사진=한경 최혁 기자

서울 여의도 금융가 사진=한경DB

국내 증권사들이 지난해 증시 호조에 힘입어 10조 원에 가까운 당기순이익을 거두며 역대급 실적을 달성했다.26일 금융감독원이 발표한 2025년 증권·선물회사 영업실적에 따르면 61개 증권사의 지난해 당기순이익은 총 9조6455억 원으로 집계됐다.이는 전년(6조 9441억 원) 대비 38.9% 급증한 수치로 3년 연속 성장세를 이어갔다.실적 성장의 일등 공신은 단연 ‘수수료 수익’ 이었다. 주식 거래 대금이 크게 늘면서 수탁수수료가 전년보다 37.3% 증가한 8조6021억 원을 기록했다.전체 수수료 수익 역시 16조 6159억 원으로 28.3% 늘어나며 전체 실적을 견인했다.자기 매매 손익 또한 12조 7456억 원을 기록했으나 금리 상승 여파로 채권 관련 손익은 20% 가까이 감소하는 상반된 흐름을 보였다.규모가 커진 만큼 재무 건전성도 강화됐다. 증권사 자산 총액은 943조 9000억 원으로 전년 대비 25% 증가했으며 자기자본은 100조 원 시대를 열었다.재무 건전성 지표인 순자본비율(NCR)은 평균 915.1%로 규제 기준을 크게 상회하며 안정적인 수준을 유지했다.대형사는 투자은행(IB)과 자산관리에서 중소형사는 자기매매 부문에서 각각 두각을 나타냈다.다만 금융감독원은 장밋빛 전망만 내놓지 않았다. 금감원 관계자는 “최근 중동 상황과 주가 변동성 확대, 시장금리 상승 등 대내외 불확실성이 증대될 우려가 있다”며 “증권사의 유동성과 건전성을 면밀히 모니터링하고 선제적인 부실자산 정리를 유도할 계획”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com