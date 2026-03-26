카페24, 쇼핑몰 게시판 '스팸 게시글 자동 삭제' 기능 선보여

스팸 탐지부터 삭제까지 자동화… 운영자 수작업 부담 해소

'카페24 PRO' 고객사 대상 순차 적용 예정

글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24(대표 이재석)'가 쇼핑몰 게시판의 고질적인 문제인 스팸 게시글을 자동으로 탐지하고 삭제하는 '스팸 게시글 자동 삭제' 기능을 선보인다고 26일 밝혔다. 이번 기능은 프리미엄 서비스 '카페24 PRO(프로)' 이용 고객사를 대상으로 순차 적용될 예정이다.온라인 쇼핑몰 운영 시 리뷰, Q&A, 자유게시판 등에 유입되는 도박·성인·불법대출 관련 스팸 게시글은 단순한 스팸 이상의 문제를 일으킨다. 특히 검색엔진에 활발히 노출되는 쇼핑몰일수록 스팸의 주요 타깃이 되기 쉽고, 이를 방치할 경우 콘텐츠 품질이 저하되어 검색 노출 순위 하락으로 이어질 수 있다. 또한 상품 정보를 확인하려던 고객이 유해 게시글을 먼저 접할 경우 브랜드 이미지에도 치명적인 타격을 입을 수 있다.카페24가 선보인 이번 기능은 스팸 키워드 분석 시스템과 연동되어 쇼핑몰별 스팸 데이터를 자동으로 수집하고, 해당 키워드가 포함된 게시글을 정밀하게 탐지한다. 운영자가 일일이 수작업으로 삭제 설정을 하지 않아도 주 1회 자동으로 게시판이 정리되어 운영 부담을 줄여준다.운영의 안정성을 높이기 위한 제어 장치도 마련됐다. 삭제 대상은 게시판 게시글로 한정해 상품 상세페이지 콘텐츠는 안전하게 보호하며, 실제 삭제 전 대상 게시글을 미리 확인할 수 있는 '테스트 모드'를 제공한다. 또한 삭제 이력을 기록해 어떤 게시글이 왜 삭제됐는지 추적할 수 있다.해당 기능은 구글 서치콘솔(Google Search Console)이 정상 등록된 쇼핑몰부터 우선 적용된다. 카페24는 검색 데이터를 기반으로 스팸 유입 패턴을 분석해 안정성을 검증하며 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다. 그동안 '카테고리 검색 최적화' 기능을 통해 노출을 높여온 카페24는 이번 기능을 통해 검색 품질을 훼손하는 요소까지 자동으로 관리함으로써, 노출 확대와 품질 관리를 아우르는 전방위적 SEO(검색엔진 최적화) 체계를 완성하게 됐다.카페24 관계자는 "게시판 스팸은 방치 시 검색 노출과 브랜드 신뢰를 서서히 훼손하는 위험 요소"라며 "검색 노출을 높이는 기능과 품질을 지키는 기능을 결합해 쇼핑몰 운영자의 검색 경쟁력을 종합적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.한편, 카페24 PRO는 상품 등록, 프로모션 최적화, 콘텐츠 제작, CS 등 이커머스 운영 전반을 시스템 기반으로 지원하는 서비스다. SEO, 데이터 기반 CRM 마케팅, 마켓 연동 등 다양한 영역을 지원해 운영자가 핵심 업무에만 집중할 수 있는 환경을 제공하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com