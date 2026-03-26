삼성SDI 기흥 본사. 사진=삼성SDI

삼성SDI가 중국계 전구체 업체 피노 지분 인수를 추진한다.미국 에너지저장장치(ESS) 사업 확대 과정에서 배터리 소재 공급망의 '탈중국 '요건을 충족하려는 조치로 해석된다.26일 업계에 따르면 삼성SDI는 피노 지분 확보를 위한 투자를 진행 중이다.구체적인 규모는 공개되지 않았지만, 경영권 확보 수준의 투자 가능성이 거론된다.투자금은 해외 투자자들과 공동 조달하는 막바지 단계로 전해졌다.피노는 중국 전구체 기업 CNGR의 한국 자회사다. CNGR 및 관계사 지분이 과반에 가까운 구조로, 사실상 중국계 자본 영향권에 있다.이번 투자는 미국의 '금지외국기관(PFE)' 규제를 회피하기 위한 대응으로 분석된다. 미국 정부는 ESS 배터리에 사용되는 특정 국가 소재 비중을 단계적으로 제한할 방침이다.업계에서는 해당 규제가 사실상 중국산 배터리 소재를 겨냥한 것으로 보고 있다.삼성SDI는 미국 인디애나주에서 ESS용 배터리 생산을 추진 중이며, LFP 양극재는 엘앤에프에서 조달할 계획이다.다만 LFP 전구체는 현재 피노에 의존하고 있어 공급망 재편 필요성이 제기된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com