사진=한국경제신문

중동 사태로 고유가가 이어지면서 아시아와 유럽을 잇는 항공권 가격이 최대 560%까지 올랐다.26일(현지시간) 블룸버그 통신은 “에너지 공급망 혼란의 여파가 이어지면서 이번 티켓값 폭등은 이번 여름과 가을까지 이어질 전망”이라고 보도했다.블룸버그에 따르면, 리서치 업체 ‘올튼 에이비에이션 컨설턴시’의 데이터를 통해 폭등한 항공권 가격을 확인할 수 있었다. 이번 달 23일 기준 홍콩에서 출발해 영국 런던으로 가는 노선의 평균가는 3318달러(약 498만원)다. 이는 지난달보다 560% 오른 가격이라고 전해졌다.태국 방콕에서 출발해 독일 프랑크푸르트로 가는 항공편의 평균가는 전달 대비 505% 올라 2870달러(약 430만원)인 것으로 알려졌다. 호주 시드니에서 출발해 영국 런던으로 가는 노선도 429%나 올랐다.올해 6월 항공편 가격도 오르고 있다. 아시아·태평양에서 유럽으로 가는 인기 노선 7곳의 요금은 작년 6월과 비교해 평균 70% 올랐다. 시드니에서 런던으로 가는 노선의 6월 티켓의 평균가는 1500달러(약 225만원)로 작년 대비 두배나 오른 가격이다.반대로 유럽에서 아시아로 향하는 6월 항공편 가격 역시 크게 올랐다. 1년 전과 비교해 최대 79% 오른 가격이다.올튼 에이베이션은 이러한 가격 상승이 길게는 올해 10월까지는 오를 것으로 예측했다. 올튼 에비에이션의 브라이언 테리 국장은 블룸버그와의 인터뷰에서 “이란 전쟁이 조기에 종식되어도 항공유 공급망에 가격 하락분이 반영되기까지 최장 3개월이 걸린다”며 “우회 항로 이용에 따른 비행시간 증가, 공급석 부족, 고유가 기조가 맞물리면서 상당 기간 가격 상승 압력이 계속될 것”이라고 말했다.항공은 연료가 운영 비용에서 3분의 1의 비중을 차지한다. 유가가 변동할수록 티켓 가격도 민감하게 바뀐다. 에어프랑스-KLM, 캐세이퍼시픽, 에어뉴질랜드 등 여러 항공사는 운임에 추가되는 4월 유류할증료(FSC)를 인상했다. 대한항공, 아시아나항공 등 국내 항공사들도 4월 유류할증료를 인상한다고 밝혔다.항공권 가격이 오르면서 기존 여행 계획을 세웠던 소비자들이 항공권을 미리 구매하려는 수요도 급증하고 있다. 4월 유류할증료가 크게 오른다는 소식이 발표된 이후 이달 16일부터 25일까지 네이버 항공권 거래액과 예약 건수가 전년 동기 대비 2배 이상 늘었다. 유류할증료 인상 폭이 비교적 커진 것이 여행 수요를 자극하고 일정 확정을 서두르게 만들었다고 분석한다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com