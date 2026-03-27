나이트프랭크코리아, 하나은행·증권·카드와 전략적 업무협약 체결

- 하이엔드 클럽 & 레지던스 '더갤러리832' 기반 고액자산가 대상 종합 서비스 교류

- '더프리비하우스' 멤버를 비롯한 VIP 대상 맞춤형 공동 마케팅 전개

24일 글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크 코리아 본사에서 업무협약식. 조대현 하나증권 WM그룹장(왼쪽부터), 김미숙 하나은행 중앙영업그룹 부행장, 최유나 나이트프랭크 코리아 대표, 이완근 하나카드 영업그룹장이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 제공: 나이트프랭크코리아

글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크코리아(Knight Frank Korea)가 하나은행, 하나증권, 하나카드와 상호 우호적인 관계 증진 및 글로벌 부동산 투자, 금융 서비스 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 업무 협약은 나이트프랭크코리아, 하나은행, 하나증권, 하나카드가 불확실성이 커진 글로벌 경제 환경 속에서 고액자산가 고객들에게 고도화되고 안정적인 대체투자 채널을 제공하고, 각 사 간의 시너지를 창출하기 위해 마련됐다. 이를 통해 4개 사는 고액자산가를 대상으로 금융, 법률, 세무, 증권, 카드, 부동산 등 각 분야를 아우르는 원스톱 종합 서비스를 고객에게 제공하기 위해 상호 협력하게 된다.특히 최상위 자산가를 위한 하이엔드 클럽 & 레지던스 '더갤러리832(The Gallery 832)'에 자리한 프라이빗 멤버스 클럽 '더프리비하우스(THE PRIVY HOUSE)'의 멤버를 비롯한 VIP 고객을 대상으로, 상호 서비스 범위를 확대하고 차별화된 서비스 제공을 위해 협력할 예정이다.본 협약에 따라 국내외 부동산 투자 기회 발굴 및 관련 금융 지원에 대한 전방위적인 협력도 이루어진다. 하나은행은 하나증권, 하나카드와 협력하여 나이트프랭크코리아 및 더프리비하우스 멤버십 회원이 필요로 하는 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 계획이다.나이트프랭크코리아는 대체투자 자문사로서 자사가 보유한 글로벌 네트워크를 활용해 국내외 부동산 투자 정보 및 자문 서비스를 제공한다. 고액자산가 네트워크 및 프라이빗 멤버십 플랫폼을 기반으로 고객에게 희소성 있는 대체투자 기회를 창출함과 동시에, 선진화된 금융 연계 서비스를 제안할 것으로 예상된다.이번 협력은 단순한 자산 관리를 넘어, 금융과 하이엔드 부동산이 결합된 실질적인 라이프스타일 혜택을 제공한다는 점에서 의미가 크다.한편, 나이트프랭크는 1896년 영국에서 설립된 이래, 전 세계 50여 개국에서 500개 이상의 지사를 운영하고 있는 독립 부동산 자문사다. 나이트프랭크코리아는 이러한 영국의 브리티시 헤리티지와 글로벌 네트워크를 바탕으로, 국내 고액자산가 및 주요 기업 고객들에게 맞춤형 부동산 솔루션을 제공하고 있다.최유나 나이트프랭크코리아 대표는 "나이트프랭크의 글로벌 부동산 자문 역량과 하나은행, 하나증권, 하나카드의 전문성이 만나 고액자산가들에게 대체투자 및 종합 금융 솔루션을 제공할 수 있게 되었다"며, "앞으로도 당사의 하이엔드 네트워크를 통해 고객의 자산 가치를 제고하는 차별화된 연계 서비스를 선보이며 협력사들과 동반 성장해 나갈 것"이라고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com