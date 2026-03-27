기업 대출을 중심으로 연체율과 부실 지표가 일제히 상승하면서 자산 건전성 관리에 비상이 걸린 모습이다.
27일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 12월 말 보험회사 대출채권 현황’에 따르면 보험사의 대출채권 잔액은 265조2000억원으로 집계됐다. 이는 전 분기 대비 3조8000억원(1.5%) 증가한 수치다.
대출 항목별로 보면 가계대출은 134조원으로 0.7조원(0.5%) 늘었고, 기업대출은 131조2000억원으로 3조2000억원(2.5%) 증가해 기업대출 중심으로 확대되는 모습을 보였다.
문제는 대출 구모가 커지는 가운데 건전성 지표는 뒷걸음 치고 있다는 점이다. 보험사 전체 대출 연체율은 전 분기 대비 0.03%포인트 상승한 0.84%를 기록했다.
기업 대출 연체율이 0.83%로 한 분기 만에 0.04%포인트 오르며 전체 연체율을 견인했다.
부실채권 비율도 상승했다.전체 부실채권 비율은 1.03%로 전분기 대비 0.05%포인트 올랐다.
기업대출 부실채권 비율이 1.21%로 0.08%포인트 상승했고, 가계대출 부실채권 비율은 0.67%로 전분기와 동일한 수준을 유지했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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