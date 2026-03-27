금융감독원 스케치 사진=한경 김병언 기자

대내외 경기 변동성이 커지고 경기 회복 속도가 더뎌지면서 보험업계의 대출 건전성에 경고들이 켜졌다.기업 대출을 중심으로 연체율과 부실 지표가 일제히 상승하면서 자산 건전성 관리에 비상이 걸린 모습이다.27일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 12월 말 보험회사 대출채권 현황’에 따르면 보험사의 대출채권 잔액은 265조2000억원으로 집계됐다. 이는 전 분기 대비 3조8000억원(1.5%) 증가한 수치다.대출 항목별로 보면 가계대출은 134조원으로 0.7조원(0.5%) 늘었고, 기업대출은 131조2000억원으로 3조2000억원(2.5%) 증가해 기업대출 중심으로 확대되는 모습을 보였다.문제는 대출 구모가 커지는 가운데 건전성 지표는 뒷걸음 치고 있다는 점이다. 보험사 전체 대출 연체율은 전 분기 대비 0.03%포인트 상승한 0.84%를 기록했다.기업 대출 연체율이 0.83%로 한 분기 만에 0.04%포인트 오르며 전체 연체율을 견인했다.부실채권 비율도 상승했다.전체 부실채권 비율은 1.03%로 전분기 대비 0.05%포인트 올랐다.기업대출 부실채권 비율이 1.21%로 0.08%포인트 상승했고, 가계대출 부실채권 비율은 0.67%로 전분기와 동일한 수준을 유지했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com