사진=한국경제신문

해외 유명 브랜드들이 국내 브랜드 강세에 국내 화장품 시장에서 잇따라 철수하고 있다.27일 업계에 따르면 발렌티노 뷰티가 최근 국내 사업 철수를 진행했다.지난 2월엔 프랑스 스킨케어 브랜드 ‘꼬달리’가 한국 영업을 종료했다. ‘꼬달리’는 ‘클린 뷰티’를 앞세워 미스트나 립밤 등 기초 화장품이 인기를 얻었다.작년에는 루이비통모에헤네시(LVMH)의 ‘프레쉬’와 로레알의 ‘메이블린’ 브랜드들이 잇따라 국내 시장에서 철수했다.글로벌 뷰티 편집숍 세포라는 2024년 국내 사업을 정리했다.최근 다이소 등 초저가 유통 채널에서 화장품이 출시되면서 초저가 제품에 대한 인기가 커지고 있다. K-뷰티 브랜드들 역시 경쟁력이 커지면서 국내 화장품 시장의 구조가 변화하고 있다. 유럽 화장품 브랜드들은 중고가 위주의 제품들로 구성되어 있어 국내 화장품 시장에서의 경쟁력을 잃은 것으로 분석한다.교보증권이 18일 발간한 ‘K-뷰티 골드러시’ 보고서를 보면 10개 이상 K-뷰티 브랜드를 구매하는 외국인 비중이 늘어나는 추세다. 2019년에는 10%였으나 2025년 33%로 확대됐다. 해당 소비자 수는 7만7000명에서 146만명으로 크게 늘었다.브랜드 인지도보다는 제품력과 가격 경쟁력을 기준으로 구매하는 소비가 늘고 있다. 국내 화장품 시장은 이러한 소비 흐름에 따라 중소 브랜드들의 시장 진입도 활발해지고 있다. 특히 ODM(제조자개발생산) 업계의 기술력이 뒷받침돼 국내 중소 브랜드의 성장에 속도가 붙고 있다.외국 브랜드들이 철수하는 사이, 한국 기업들은 해외 시장에서 존재감을 확대하고 있다.에이피알은 세포라 입점 계획을 밝혔다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 17개국에서 약 450개 오프라인 매장과 온라인 몰에 입점할 계획이라고 밝혔다. 에이피알은 지난해 4분기 매출의 약 80%가 해외에서 발생했다.신세계인터내셔날의 어뮤즈는 프랑스 대표 백화점인 파리 갤러리 라파예트 샹젤리제점에서 유럽 첫 단독 팝업스토어를 운영했다. 팝업스토어 운영이 끝난 후 갤러리 라파예트 오스만 본점과 샹젤리제점에 정규 매장을 오픈할 예정이라고 밝혔다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com