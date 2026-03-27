23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율과 코스피가 표시돼있다..2026.03.23 사진=한경 최혁 기자

중동발 전쟁 위기가 고조되기 직전인 지난달 외국인 투자자들이 국내 주식시장에서 20조원에 육박하는 매물을 쏟아냈다.코스피 지수가 6000선을 돌파하는 등 급격한 상승장이 펼쳐지자 대규모 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.27일 금융감독원이 발표한 ‘2월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 지난달 외국인 투자자는 국내 상장주식 19조5580억 원어치를 순매도했다. 시장별로는 유가증권시장에서 19조3190억 원을 코스닥 시장에서 2390억 원을 각각 팔아치웠다.지난 1월 980억 원 순매도에 이어 한 달 만에 매도 규모를 폭발적으로 늘린 셈이다.거센 매도세에도 불구하고 외국인의 지분 가치는 오히려 커졌다는 것이다. 지난달 말 기준 외국인이 보유한 국내 상장주식 잔액은 2025조 5000억 원으로 집계됐다.이는 사상 처음으로 2000조원 고지를 넘어선 수치며 전체 시가총액의 32.6%를 차지하는 규모다. 주가 상승폭이 매도 물량을 압도하면서 보유 잔액이 불어난 결과다.국가별로는 미국 투자자의 영향력이 여전히 압도적이었다. 미국 투자자는 지난달 8조7000억원을 순매도했음에도 불구하고 총 838조2000억 원 (41.4%)을 보유해 1위 자리를 지켰다.반면 아일랜드와 프랑스 등 유럽계 투자자들은 각각 1조4000억 원, 1조2000억 원 순매수 우위를 보이며 대조적인 행보를 보였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com