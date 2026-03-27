미국 이스라엘 이란 공습 공격 사진=연합뉴스

중동의 전운이 최고조에 달하고 있다. 이란이 미국과의 잠재적인 지상전에 대비해 100만 명 이상의 병력을 동원하며 전면전 태세에 돌입했다는 소식이 전해졌다.26일(현지 시간) 타스님 통신은 군 소식통을 인용해 “이란 혁명수비대(IRGC)와 바시지(혁명수비대 산하 민병대), 자원병 모집소에 젊은 자원병들이 몰려들고 있다”며 “100만 명 이상이 조직돼 전투 준비를 마쳤다”고 보도했다.현재 미국과 이스라엘, 이란 간의 군사적 충돌이 격화되면서 미국이 호르무즈 해협 인근 이란 남부 전선에 지상군을 전격 투입할 수 잇따는 우려가 확산하고 있다.실제로 미 육군의 정예 부대인 제82공수사단이 곧 중동 현지에 도착해 이미 배치된 수천면의 해병대와 합류할 예정인 것으로 알려졌다.타스님 통신은 이란 지상군 사이에서 미군이 이란 영토에 발을 들일 경우 “역사적인 지옥”을 맛보게 해주겠다는 의지가 충만하다고 전했다.도널드 트럼프 미 대통령은 이란과 협상이 진행 중이라고 밝혔지만 이란은 시간을 벌기 위한 함정일 가능성을 배제하지 않고 있다.트럼프 대통령은 예고했던 이란 발전소에 대한 대규모 공격을 이날 4월 6일까지 유예한다고 발표했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com