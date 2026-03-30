뱀부랩, 네이버 스토어 오픈 기념 특별 할인 행사 진행

고성능 데스크톱 3D 프린터 브랜드 뱀부랩이 네이버 공식 스토어 오픈과 함께, 3월 24일부터 4월 7일까지 봄맞이 특별 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 뱀부랩 공식 네이버 스토어 한정으로 진행되며, 인기 3D 프린터 P1S와 A1 제품 할인과 함께 네이버 단독 스페셜 굿즈를 수량 한정 증정한다.뱀부랩 공식 네이버 스토어 알림 설정 시 5,000원 할인 쿠폰이 즉시 지급되며, 첫 구매 시 20만 원 이상 구매하면 15,000원 할인 혜택을 받을 수 있다.리뷰 이벤트도 함께 진행된다. 4월 24일까지 뱀부랩 공식 네이버 스토어에서 3D 프린터 제품 구매 후 포토·영상 리뷰를 작성하면 네이버 페이 포인트를 지급한다. ▲A 시리즈 구매 후 포토 리뷰 작성 시 10,000포인트, ▲P 시리즈·H 시리즈 구매 후 포토 리뷰 작성 시 20,000포인트가 제공된다.포토 리뷰 작성 고객 중 총 3명을 추첨하여 특별 경품도 증정한다. ▲P1S Combo 1명, ▲AMS 2 Pro 1명, ▲AMS HT 1명에게 제공된다.뱀부랩(Bambu Lab)은 첨단 기술과 효율적인 생산 시스템을 기반으로 고성능 데스크톱 3D 프린터를 개발하는 글로벌 소비자 기술 기업으로, 차세대 친환경 3D 프린팅 기술을 통해 탄소 배출 저감과 지속 가능한 혁신을 추진하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com