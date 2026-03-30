뉴트리원, 이병헌 모델로 발탁하며 브랜드 전문성 강화

건강기능식품 전문 기업 ㈜뉴트리원이 배우 이병헌을 전속 모델로 선정하며 브랜드 가치 제고에 나섰다.이번 모델 기용은 단순한 홍보를 넘어, 브랜드가 강조해온 '진정성 있는 건강 관리' 메시지를 보다 명확하게 전달하기 위한 전략의 일환이다. 뉴트리원 측은 다양한 작품 활동을 통해 신뢰를 구축해온 이병헌의 이미지가 브랜드가 지향하는 전문성과 안정성을 효과적으로 대변할 수 있다고 판단했다고 설명했다.뉴트리원은 눈 건강 브랜드 '164'를 비롯해 '뉴트리원라이프' 등 다양한 웰니스 제품군을 전개하며 시장 내 입지를 확대해왔다. 특히 최근에는 K-웰니스에 대한 글로벌 관심이 높아짐에 따라, 해외 시장까지 고려한 헬스케어 캠페인도 적극적으로 추진 중이다.이병헌과 함께하는 향후 활동은 광고 중심을 넘어, 건강한 라이프스타일을 제안하는 콘텐츠 형태로 확장될 예정이다. 온·오프라인 전반에서 소비자와의 접점을 넓히고, 브랜드 경험을 강화하는 방향으로 다양한 마케팅을 전개한다는 계획이다.뉴트리원 관계자는 "기능성과 신뢰를 기반으로 한 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라며 "새로운 모델과 함께 보다 폭넓은 소비자 소통을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.한편, 뉴트리원의 눈 건강 브랜드 '164'는 '2026 국가 소비자중심 브랜드 대상'에서 7년 연속 수상하며 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 대표 제품인 '루테인지아잔틴 GR'과 '아스타잔틴7 루테인지아잔틴' 역시 안정적인 판매 흐름을 바탕으로 소비자 만족도를 높이고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com